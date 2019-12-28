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«Конкурсанты стали мерзкие»: Шнуров призвал людей перестать петь и заняться делом

Наставник пожаловался, что участники начали приходить на конкурс подготовленными.

«Конкурсанты стали мерзкие»: Шнуров призвал людей перестать петь и заняться делом
Сергей Шнуров/Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/

Наставник шоу «Голос» Сергей Шнуров раскритиковал участников в разговоре с Иваном Ургантом. Лидер «Ленинграда» рассказал ведущему, что конкурсанты стали его раздражать, потому что с каждым разом приходят все более подготовленными, и ему, как человеку, принимающему решения, становится все труднее кого-то отсеивать.

«Люди стали такими мерзкими. Они стали готовиться к конкурсу и с каждым годом поют все лучше и лучше. Выбрать вообще не из кого, очень сложно выгонять стало. Если раньше два из пяти было сильных, а три так себе, то теперь сидишь и думаешь: «Блин, ну вот этого выгонять жутко!», — поделился своими соображениями Сергей.

Шнуров призвал аудиторию выбирать не артистические направления, иначе создается слишком высокая конкуренция.

«Ребята, приходите на «Голос» неподготовленными, нужно ведь кого-то выгонять. Не надо всем учиться петь, займитесь делом, блин. Я вон уже специальность сварщика рекламирую», — с улыбкой сказал он.

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«Конкурсанты стали мерзкие»: Шнуров призвал людей перестать петь и заняться делом
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