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Малышева удивила: противовирусные препараты способны вызвать рак

Медики бьют тревогу – таблетки от простуды могут оказаться не так безопасны, как это принято считать.

Малышева удивила: противовирусные препараты способны вызвать рак
Елена Малышева/Фото: Борис Кудрявов/КП

Препараты, специально разработанные для борьбы с вирусами, могут спровоцировать развитие раковых клеток. Об этом Елена Малышева предупредила аудиторию во время утреннего выпуска передачи «Жить здорово».

Выяснилось, что таблетки, которые каждый из нас принимал хотя бы единожды, не так безопасны, как могут показаться на первый взгляд.

Так, некоторые наименования, которые мы привыкли считать противовирусными, на самом деле имеют этот эффект исключительно как побочный. Основным же для них является терапия раковых новообразований после химиотерапии.

Елена Малышева, Дмитрий Шубин, Герман Гандельман
Елена Малышева, Дмитрий Шубин, Герман Гандельман/Фото: Михаил Фролов/КП

«Если у вас нормальный или повышенный уровень белых клеток крови, некоторые препараты могут нанести вам непоправимый вред. Они способны спровоцировать рост.

Если у вас в организме существует потенциально онкологическая клетка, лишний раз ее рост стимулировать совершенно не стоит. Но о ее наличии вы можете даже не знать», — пояснила доктор.

На сегодняшний день доказательств, что подобные лекарства вызывают рак наверняка – нет. Но ученые и врачи не располагают также и стопроцентными доказательствами об их эффективности. Специалисты боятся, что такое легкое, на первый взгляд, лечение, только усугубит ситуацию.

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Тэги:

«Жить здорово!»Елена МалышеваЗдоровьеопасностьрактаблетки
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Малышева удивила: противовирусные препараты способны вызвать рак
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