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Дед Мороз спешит в Томск: волшебник посетит центр реабилитации детей с ДЦП

В передаче канала НТВ «Путешествия Деда Мороза с НТВ» главный герой приближающихся праздников участвует уже четвертый год.

Дед Мороз спешит в Томск: волшебник посетит центр реабилитации детей с ДЦП
Дед Мороз. Фото: PR НТВ

Совсем скоро жители Томска смогут похвастаться знакомством с настоящим Дедом Морозом. 11 и 12 ноября ледяной волшебник посетит центр реабилитации детей с ДЦП, а также навестит детей, оставшихся без попечения родителей. Все эти предновогодние чудеса проходят в рамке программы «Путешествия Деда Мороза с НТВ».

Пообщаться с Дедом Морозом все жители Томска и гости города смогут 12 ноября, в 18:00, на Воскресенской горе.

Уже три года Дед Мороз путешествует по стране вместе с представителями телеканала НТВ, вместе они проехали более 40 000 километров и подарили 325 тонн подарков тем, кто больше всего в них нуждается.

Например, восьмилетний Егор Лапшин познакомился с Дедом Морозом и даже отдал ему письмо, в котором рассказал, что мечтает об электроколяске для самостоятельного передвижения.

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Дед Мороз спешит в Томск: волшебник посетит центр реабилитации детей с ДЦП
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