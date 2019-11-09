Ургант «спалил» нетрадиционную ориентацию Батрутдинова

Иван Ургант случайно раскрыл зрителям тайну нетрадиционной ориентации Тимура Батрутдинова. Опасную оговорку ведущий совершил в беседе с напарницей Тимура по проекту «План Б» Ольгой Бузовой. Во время обсуждения личной жизни на «Вечернем Урганте» Иван неожиданно задал Ольге вопрос – по какому критерию она выбирает Тимуру мужчин.

Ольга поспешила исправить ситуацию и пояснила – мужчин она выбирает себе.

«Так, нет, подожди. Мужчин я выбираю себе. Тимуру – женщин», — подметила она.

Уже в следующую секунду в провокационный разговор влился Дмитрий Хрусталев. Он намекнул, что Ургант озвучил «какую-то тайну». Ивану ничего не оставалось, как несколько раз обратиться к Батрутдинову с экрана и невербально перед ним извиниться.

Отметим, что на самом деле личная жизнь Тимура Батрутдинова покрыта мраком. Сам юморист предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. В 2015 году шоумен начал строить отношения с участницей «Холостяка» Дарьей Кананухой, но затем их отношения распались.