«Горело все, кроме члена»: режиссер «Верности» заставила Паля принимать лекарство для увеличения потенции

О том, что действие препарата оказалось с неожиданным эффектом, сам актер рассказал Ивану Урганту.

Александр Паль принимал препараты для увеличения потенции на съемках фильма «Верность». Об этом актер рассказал Ивану Урганту в одноименной пятничной передаче. Вместе с Ургантом и Хрусталевым Паль обсудили детали съемочного процесса. Выяснилось, что режиссер ленты Нигина Сайфуллаева имела вполне конкретные представления, как должна сниматься постельная сцена с участием Александра и его напарницы по кадру Евгении Громовой.

«У меня это был первый сексуальный опыт в кино. А Нигина говорит: «Я хочу, чтобы целиком был виден твой половой орган». Чтобы он был виден в действии, то есть. Я ей тогда сказал: «Нигин, это первый раз, давай купим какое-то лекарство? А то я перенервничаю, и может ничего не произойти», — вспоминает Паль.

больше по теме Иван Ургант снял штаны во время собственного шоу на «Первом» Обсуждение ведущим велосипедов с актером Александром Палем переросло в неожиданную импровизацию.

Ведущие поспешили уточнить у гостя, о каком именно препарате речь. Как выяснилось чуть позже, рекламировать его актер не будет, поскольку нужного эффекта не достиг.

«Я выпил лекарство. Мне нужно раздеться, сцена подходит, а я понимаю, что у меня уши горят. Все, что угодно горит, кроме органа. Я даже расстроился – обычно-то проблем нет, а тут…Кстати, потом выяснилось, что по законодательству в художественном метре нельзя показывать орган», — неожиданным образом завершил повествование актер.