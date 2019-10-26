BBC снимет сериал по мотивам отравления Скрипалей

BBC снимет сериал по мотивам истории отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Анонс нового телепроекта появился на официальном сайте компании в пятницу, 25 октября. Подразумевается, что проект будет состоять из трех серий и покажет ужас жителей Солсбери, которые пережили неописуемый ужас, столкнувшись с химическим оружием буквально на собственном пороге.

Известно, что съемки проекта начались на текущей неделе. На главные роли в проект взяли Анну-Мари Дафф из сериала «Королева-девственница» 2005 года выпуска и Рейфа Сполла, который известен аудитории фильмами «Мир Юрского периода» и «Жизнь Пи».

Зарубежные журналисты отмечают, что, несмотря на то, что история с отравлением Скрипалей себя исчерпала, последствия случившегося можно наблюдать до сих пор. Так, проводивший осмотр дома Сергея полицейский до сих пор восстанавливается после отравления, а местные жители высказываются против съемок, ведь они не хотят заново переживать те страшные минуты, когда все узнали, что именно произошло.