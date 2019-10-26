В эфир вернется нашумевшее шоу «Слабое звено» с Марией Киселевой

На голубые экраны россиян возвращается легендарная программа «Слабое звено». Ведущей проекта, как и раньше, будет Мария Киселева – с момента, когда шоу было снято с эфира в далеком 2008 году, журналистка больше не была замечена в других проектах. Сейчас же 45-летняя спортсменка намерена возродить легенду.

«Телеспутник» отмечает, что старт бесплатного вещания будет организован на телеканале «Мир». Первый выпуск должен увидеть свет уже в феврале грядущего года. Производством же займется компания 2V Studios.

Продюсер проекта Андрей Могирев подчеркнул, что сейчас уже есть команда, которая предстанет в первом эпизоде. Сценаристы активно готовят вопросы. Но Могирев подчеркнул – эта передача не столько про вопросы и ответы на них, сколько о людях и взаимоотношениях между ними.

«Мы очень хотели, чтобы именно Мария вела это шоу, и она дала добро, согласилась», — резюмировал он.