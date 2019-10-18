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Регину Тодоренко уговорили вернуться в шоу «Орел и Решка»

Она была одной из первых ведущих этого популярного проекта.

Регину Тодоренко уговорили вернуться в шоу «Орел и Решка»
Регина Тодоренко. Фото: Instagram @reginatodorenko

Генеральный директор телеканала Пятница, Николай Картозия, во время презентации нового сезона сообщил, что в следующем году в роли ведущей «Орла и решки» на экраны вернётся певица Регина Тодоренко.

«Орел и решка» — познавательное тревел-шоу, в котором каждые выходные двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. По правилам программы ведущие подбрасывают монетку, затем, в зависимости от выпавшего жребия, один должен прожить выходные на 100 долларов, напарник же тратит неограниченные средства «золотой» карты.

В настоящий момент выходят серии с Дмитрием Бедняковым и Анастасией Ивлеевой, которые весьма полюбились зрителю. Также Мария Миногарова вместе с Марией Горбань путешествуют по России.

Вдобавок ТАСС сообщает, что в эфир «Пятницы» вернется телепередача «Ревизорро». Съёмочная группа программы проверяет российские рестораны, аквапарки, отели, кафе и другие общественные заведения на нарушения и публикуют в эфир. В дальнейшем это становится основанием для привлечения к проблеме государственных органов. Ведущей нового сезона оказалась одна из самых скандальных участниц третьего сезона реалити-шоу «Пацанки», Ксения Милас.

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Тэги:

"Пацанки"«Орел и решка»Анастасия ИвлееваРевизорроРегина Тодоренкотревел-шоу
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Регину Тодоренко уговорили вернуться в шоу «Орел и Решка»
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