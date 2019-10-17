Кирилл Клейменов вернулся на пост ведущего программы «Время»

Являвшийся заместителем генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов внезапно вновь появился в кресле ведущего программы «Время». Выпуск с медиаменеджером вышел в эфир вечером 14 октября. Свою речь журналист начал с объяснения возможных причин своего возвращения. Клейменов озвучил риторический вопрос от всех зрителей «почему опять?» и не исключил версию, что в скором времени может что-то случиться.

Позже Кирилл отметил, что в его отсутствие в кресле диктора изменилось «много чего». По его мнению, мир пошел вразнос, поэтому журналисту ничего не оставалось, как вернуться на исходную позицию. Отметим, что Клейменов отсутствовал в эфире 14 лет – с 2004 года. С февраля по май Клейменов продолжал вести «Время», а затем вновь распрощался с аудиторией. На «Первом канале», впрочем, предпочли появление ведущего не комментировать. Не ответили там и на вопрос, будет ли Кирилл работать на постоянной основе, уточняет РИА Новости.