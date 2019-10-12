Иван Ургант обсмеял наставников «Голоса» за нестандартные таланты

В одноименной программе телеведущий заявил, что Гагарина, Меладзе и Шнуров кого угодно могут удивить неклассическим пением.

Иван Ургант обсмеял наставников «Голоса» за неклассические таланты. В одноименной передаче на «Первом» телеведущий заявил, что каждый из членов жюри может разработать у своих подопечных особенный навык. Так, Полина Гагарина может рассказать, как спеть на китайском языке, Константин Меладзе научит ставить ударение не в том месте (песня «Салют, Вера» тому пример), а Сергей Шнуров и вовсе исполняет песни на «исконном русском».

«Как всегда, в шоу самые крутые наставники. Старт нового сезона, безусловно, одно из самых важных событий этой недели», — подчеркнул Ургант.

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Отдельное внимание Иван уделил Валерию Сюткину – участник группы «Браво» заменит в кресле наставника Басту и «будет отвечать за хип-хоп направление». Юморист отметил, что Сюткин имеет уникальный талант – заразительно щелкать пальцами.

«Сюткин научит лучших вокалистов делать то, чем его щедро наделил Господь – эффектно щелкать пальцами», — улыбнулся Иван.

Напомним, первый выпуск нового сезона шоу «Голос» вышел в пятницу, 11 октября. Из 12 конкурсантов жюри отобрали 8 участников: Валерий Сюткин забрал под свое крыло трех исполнителей, Шнуров и Меладзе выбрали по два человека, Полина Гагарина же вызвалась обучать одного исполнителя.