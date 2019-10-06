Лера Кудрявцева отреагировала на ироничные комментарии Максима Галкина

Шоумен пошутил над постом телеведущей о рейтингах ее программы «Секрет на миллион». Но, похоже, та не оценила юмор.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram коллаж, на котором разместила рейтинг самых топовых передач российского ТВ. Из инфографики следует, что среди них лидирует шоу «Секрет на миллион», ведущей которого она является.

В ответ Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге шуточный коллаж. На картинках в качестве лидера рейтингов за сентябрь указан сериал «Знахарь», который выходит на Первом канале. То же самое проделал ведущий Первого канала Дмитрий Борисов — опубликовал коллаж Галкина.

Интересно, что постом Галкина заинтересовался Сергей Лазарев — герой одного из недавних выпусков «Секрета на миллион». Он оставил комментарий, в котором с иронией высказался о программах Первого канала. Под публикацией Дмитрия Борисова Сергей также оставил свое мнение — «Корона главное, чтобы не давила!»

Сама Лера Кудрявцева также отреагировала на шуточные посты. Она поделилась публикацией Максима и написала: «Мои любимые ведущие 1 Канала. Мои коллеги!» Затем она разместила новый коллаж, в котором ведущая якобы говорит Галкину: «Нет, Максим, даже если и так, то Секрет на миллион все равно лучше всех!» Рядом с картинкой Кудрявцева поделилась своими размышлениями о закулисных войнах российского ТВ.

«Как на войне, пехота порой не понимает за кого и за что она идет в бой, но её роль — исполнять приказ. Идти до победного конца, даже если генералы уже готовятся к капитуляции», — рассуждает Лера. Она вспомнила историка Льва Гумилева и его рассуждения о смене эпох и смещении равновесия на мировой арене. «Важно помнить, что по законам жанра после войны всегда наступает мир», — подвела итог телеведущая. К слову, Сергей Лазарев отметился и здесь, написав в комментариях: «Валерия Львовна, из Ваших уст даже Гумилев звучит сексуально!»