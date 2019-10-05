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Михаила Боярского пригласили в «Вечерний Ургант» после скандала с парковкой

Иван Ургант признался, что передумал задавать артисту вопросы про инцидент.

Михаила Боярского пригласили в «Вечерний Ургант» после скандала с парковкой
Михаил Боярский/Фото: Олег Золото/КП

Михаил Боярский появился на шоу «Вечерний Ургант» после того, как оказался в центре скандала с парковкой. Ведущий передачи Иван Ургант рассказал, что сначала хотел шутить по поводу сложившейся ситуации, но когда Боярский пришел, Иван понял, что сейчас это не совсем уместно. Ургант подчеркнул, что знает Боярского как человека, чья репутация не запятнана подобными инцидентами. Чуть позже, в гримерке, Иван все же поднял эту тему в непринужденной беседе с актером. Уже по первым секундам общения он понял, что скандал с парковкой Михаилу Сергеевичу неприятен «как человеку порядочному».

Порталу «Фонтанка» Ургант пояснил, что сам прожил в Петербурге 25 лет – за это время он повидал в городе достаточно автохамов, которые нарушают правила практически ежедневно. Ведущий уверенно заявил, что за все эти годы он ни разу не видел в этом списке «Д’Артаньяна». Окончательным аргументом в пользу невиновности Боярского стало «знание района».

«Это район Михаила Сергеевича… Он правила дорожного движения знает, разметку там знает. Мне кажется, что он присутствовал в тот момент, когда Петр Первый стоял и говорил: «А давайте сделаем так, чтобы с Желябова налево, в левую полосу, нельзя было поворачивать», — пошутил он.

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Михаила Боярского пригласили в «Вечерний Ургант» после скандала с парковкой
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