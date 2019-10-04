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Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником

Идол российских геймеров признался, что является поклонником российского искусства.

Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником
Хидео Кодзима и Иван Ургант/Фото: https://www.instagram.com/p/B3KVYqTiX6M/

Накануне японский геймдизайнер и идол российских игроманов Хидео Кодзима посетил студию шоу «Вечерний Ургант». Сценарист и продюсер обсудил с телеведущим интересующие Ивана и аудиторию моменты создания игр. В какой-то момент Ургант задал вопрос, кого сам Кодзима, ставший гением для многих пользователей Сети, считает выдающейся личностью. В свою очередь геймдизайнер деликатно ответил, что не может выделить кого-то одного, поскольку многие повлияли на становление его личности. Кодзима отметил, что есть в этом списке и российские и советские культурные деятели — так, он назвал сценариста Андрея Тарковского.

Вслед за этим Ургант предложил Кодзиме выбрать одного из российских культурных деятелей, кто стал бы прототипом для нового героя. Телеведущий показал Хидео портреты Леонида Ярмольника, Никиты Михалкова и Кирилла Серебренникова. Японец достаточно быстро нашел, что ответить, и заявил, что знаком с работами всех троих, но выбрать кого-то одного он не может, поэтому решил позвать работать всех, сообщает канал «360».

Позже Кодзима признался, что как и его поклонники, он играет в игры с утра до позднего вечера. В течение дня он может отвлечься лишь на книгу или фильм, но спустя время  опять возвращается к геймингу.

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"Вечерний Ургант"Иван УргантигрыКодзимаЛеонид ЯрмольникНикита МихалковХидео Кодзима
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Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником
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