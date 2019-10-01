Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся». Телеведущая отреагировала на множащиеся в прессе и в интернет-пространстве слухи о возможной смене актрисы, которая является бессменным лицом телепрограммы вот уже 11 лет. Володина подчеркнула, что появляющаяся информация – не более, чем домыслы. К тому же, в скором времени на канале стартует новый сезон, съемки уже идут.

«Это ерунда, слушайте. Несерьезно. Вы почитайте материалы, откуда у них растут ноги. Не хочу комментировать это. Только хохот и изумление. У любой информации должен быть источник!» — заявила ведущая в беседе с журналистом Teleprogramma.pro.

Василиса также сообщила подписчикам о съемочной традиции, которую ранее практиковали все участники процесса. Команда загадывала желания, которые непременно сбывались. Сейчас астролог предлагает повторить успех и сформировать желающих заветную цель. «Мы работаем для вас! Мотор!» — написала Василиса в Instagram.

Отметим, что поклонники Гузеевой переживают за телеведущую не просто так. В минувшем году актриса потеряла маму. Недавно Лариса признавалась фолловерам, что прошедшее лето было тяжелым для нее. Единственным плюсом в нем стал хороший загар.