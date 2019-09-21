Савик Шустер пообещал подать в суд на олигарха Коломойского

Предприниматель обвинил телеведущего в том, что тот нарушил условия контракта и взял деньги за передачу.

Украинский журналист Савик Шустер пообещал подать в суд на бизнесмена Игоря Коломойского за то, что тот оскорбил его честь и достоинство. Поводом для конфликта между публичными лицами послужила давняя договоренность сторон: еще в 2015 году Шустер, по словам Коломойского, должен был выпустить 10 передач. За это он получил предоплату в 2,5 миллиона долларов. Первый выпуск увидел свет без лишних препятствий, а на втором, заявил олигарх, Шустер «спалился и взял деньги, хотя не должен был брать их ни с кого». После этого телеканал «1+1», принадлежащий олигарху, перестал принимать сигнал передач, хотя, по заверениям Шустера, команда продолжала исправно его раздавать.

Чуть позже оппоненты разругались в эфире передачи «Свобода слова с Савиком Шустером». Тогда Коломойский открыто заявил, что знает, сколько стоят передачи журналиста. Простить подобного оскорбления телеведущий не смог и пообещал засудить предпринимателя, отмечают РИА Новости.