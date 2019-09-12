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Новой героиней Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» станет Мария Бутырская

Выпуск со знаменитой фигуристкой появится на НТВ 15 сентября.

Новой героиней Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» станет Мария Бутырская
Фото: https://www.instagram.com/p/BaFHAJMAor1/

Мария Бутырская станет новой героиней программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В эфире фигуристка поделится с телеведущей и зрителями подробностями сложных взаимоотношений с родителями, воспоминаниями о препятствиях на пути к профессиональному спорту и рецептами, как побороть внутренние проблемы.

Во время беседы Кудрявцева неоднократно отмечала – путь Маши был тернист. Отец тогда еще начинающей фигуристки бросил семью и забыл о существовании собственного ребенка. Девочка не позволяла себе плакать, ведь она хотела стать настоящей спортсменкой. Чуть позже на пути Бутырской появился тренер, который за что-то невзлюбил подопечную и стал убеждать ее в том, что в фигурном катании у нее ничего не получится. Тогда Бутырская практически сдалась и перестала выходить на лед, заедая стресс вредной пищей. Вернуться на лед Марии помог новый наставник.

С болью в сердце вспоминает фигуристка и момент, когда ей пришлось похоронить любимого – ее гражданского супруга убили. В «Секрете на миллион» Мария расскажет, как ей все же удалось выстроить гармоничные семейные отношения с нынешним мужем, как она воспитывает будущих чемпионов и что нужно сделать, чтобы вновь обрести себя.

Программа выйдет в эфир 15 сентября в 14:00 на НТВ.

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Тэги:

Лера КудрявцеваЛичная жизньМария БутырскаяПрограмма "Секрет на миллион"

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Новой героиней Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» станет Мария Бутырская
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