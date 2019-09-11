Подружка Лунтика станет главной заводилой в их компании

Уже известно, как будут звать новую героиню мультика и когда она появится на экранах.

Новая героиня любимого многими малышами мультсериала «Лунтик и его друзья» — девочка того же вида, что и Лунтик, присоединится к остальным персонажам уже в январе 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба студии анимационного кино «Мельница».

Подружку Лунтика будут звать Луна (ударение на первый слог), у нее тоже будет четыре уха, забавный нос и пушистый воротничок на шее. В отличие от сиреневого Лунтика, девочку было решено раскрасить в яркий желтый цвет.

Упав в тот же пруд с Луны, новая героиня познакомится с первым «лунным гостем», кузнечиком Кузей, божьей коровкой Милой, Пчелёнком и всеми остальными местными жителями. С ее появлением всё изменится, ведь она не будет такой же спокойной как Лунтик, наоборот, от нее можно будет ожидать всяческих шалостей. Благодаря ей, заводной и энергичной, друзья будут постоянно становиться участниками невероятных приключений.

«Недаром на этапе разработки персонажа одним из вариантов имени было Шалуня, — рассказали ТАСС в пресс-службе студии «Мельница».

Известно, что на данный момент готовы у «Мельницы» уже 10 серий нового сезона, в котором появится Луна. На экраны этот сезон выйдет в января 2020 года.