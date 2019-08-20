Алеся Кафельникова отказалась от участия в «Пацанках»

В проекте «Пацанки» на телеканале «Пятница» героини ежедневно меняют свою жизнь к лучшему. Отказываются от вредных привычек, плохой компании, начинают учиться и постепенно становятся настоящими леди. А помогают им в этом звездные наставники. Недавно участие в проекте приняла телеведущая Дана Борисова.

В новый же сезон продюссеры пригласили 20-летнюю Алесю Кафельникову. Девушке уж точно есть, чем поделиться. Она прошла непростой период, избавилась от нарко-зависимости и открыто извинилась перед поклонниками за свое хамское поведение. Кроме того, девушка, наконец-то, наладила отношения с отцом.

Только вот в проекте девушка принимать участие не хочет. На предложение телеканала агент звезды ответил, что это не то, чего ждет Кафельникова.

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«На данном этапе Алиса не интересуют подобные проекты», — заметил тот.

Впрочем, девушка не зазналась. Напротив, во время недавнего интервью для Youtube-шоу «Нежный редактор» та заметила, что хочет начать жизнь с чистого лица и больше не ворошить прошлое.