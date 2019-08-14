Нереальная история «Реальных пацанов» может закончиться

В сети появилось изображение еще одной тарелки, оповещающей о начале съемок очередного телепроекта. На сей раз сообщается, что компания приступила к работе над полнометражной версией фильма по мотивам сериала «Реальные пацаны».

В микроблоге, посвященном суперпопулярному проекту «Реальные пацаны» появилась информация о том, что вскоре зрителей канала ТНТ своим появлением порадуют персонажи сериала «Реальные пацаны».

Правда, полный метр может стать прощанием с суперпопулярным проектом. 12 сезонов за 9 лет – может быть, съемки продолжались бы и дальше, но ходят разговоры, что пора уже пожалеть и актеров, которые на долгие годы стали заложниками ТНТ и одной роли. Актерам не разрешают говорить о проекте, даже не раскрывая его сути. Хотя нас интересует не только как идут съемки, но и что планируют делать актеры после того, как проект будет закрыт.

Николай Наумов – Колян

Отец трех детей – приходится крутиться. Готовит почву загодя. Выпустил линию одежды «Real Kolyan». Все просто, «по-коляновски» и цены понятны. Такой вот прагматик Коля. Ни тебе свадебных коллекций, ни тебе новейших материалов и непонятных подиумных концепций с ходячими вешалками.

«Футболка, три цвета, принт – что еще нужно современному моднику?» – рассудил Колян. Как результат – интернет-магазин с сувенирной продукцией. При правильном подходе тему можно эксплуатировать годами. Оно и верно: детям на колледж собирать нужно уже сейчас.

Владимир Селиванов – Вован

Хорошо знает конферанс, планирует им заниматься и дальше, потому что это стабильная прибыль, в отличие от съемок сериала, который снимается не постоянно. Организация праздников – профессия Селиванова. А так как народу, кроме хлеба, требуются качественные зрелища, то его талант будет востребован всегда. Тем более, теперь у этого «тамады» за плечами роль, любимая чуть ли не половиной населения страны.

У Вована своя музыкальная группа – достаточно успешная. Вован сам пишет музыку: кто не знает, главная песня «Реальных пацанов» «Зацени» принадлежит ему. А еще Вован – ответственный родитель.

— Это был мой первый опыт работы в проектах с сюжетным действием. По образованию я режиссер массовых праздников, так что сериал сделал меня относительно знаменитым как актера. Пришлось привыкать к славе. Сейчас к вниманию уже отношусь спокойно, – рассказал Владимир корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Антон Богданов – Антоха

Тоже ответственный папа. После развода забрал с собой в Москву сына Демьяна. Проект покинул полтора года назад, но зрители по-прежнему любят его персонажа и ждут возвращения Антохи на экраны.

Сейчас снимается в кино. Занятость не мешает делать добрые дела: Антон занимается открытием детских инклюзивных лагерей полного дня, где воспитываются и обычные дети, и с различными диагнозами.

В июне Богданов, его юный соратник Даня Изотов и руководитель Национальной ассоциации Развития Образования Ольга Зубкова стали послами первого такого «Города Дружбы». Проект был представлен в женевской штаб-квартире ООН в рамках международной конференции INFOCUS. Возможно, Антон Богданов нашел себя на поприще организации и продвижения социальных проектов.

Марина Федункив – мама Коляна

Мечтает усыновить особенного малыша. Готовится ли она к будущим трудностям? Изучает ли вопросы ухода и работы с таким ребенком? Знает ли уже, какой именно диагноз будет у ее будущего малыша или будет вникать в проблемы по мере их поступления? Пока на эти вопросы нет ответов.

Станислав Тляшев – Эдик Тляшев

Сценарист в сериалах «Адаптация», «Восьмидесятые». Пока неизвестно, планирует ли уйти в бумажную работу или все-таки видит себя дальше больше актером, нежели сценаристом. А может быть, владельцем салончика сотовой связи?

Сергей Ершов – отец Леры

В марте 2014 года в Екатеринбурге открыл ночной клуб. Тогда в интервью «Комсомольской правде» сказал: «Сериал — это хобби. Никто не наживает на нем дома и квартиры». А еще у него рулят шпицы.

Зоя Бербер – Лера

Нигде больше особо не снималась. Возможно, будет продолжать пытаться или все-таки попробует себя в реставраторах мебели или в швейно-портняжном деле.

У Зои есть пара ролей в театрах «Театр-Театр» и «Сцена-Молот» и несколько работ в фильмах и сериалах. Она вошла в пятерку самых сексуальных женщин страны по версии модного издания для мужчин «Maxim». Но самое главное ее достижение – дочь Надежда.

Валентина Мазунина – Валька-Покемон

Хотела стать актрисой и стала ею, закончив в свое время Пермский «кулек» по классу актерского мастерства. Потом «понаехала» в Москву и устроилась в театр «Сцена-Молот». А потом как понеслось! Съемки, съемки, да в таком режиме, что из театра пришлось уйти.

Валентина зарекомендовала себя отличной комедийной актрисой, а теперь ее и вовсе не узнать: девушка сбросила с десяток килограммов и выглядит на все сто. Правда, как ей теперь, бестелесной, возвращаться к роли толстушки-Вальки в новом сезоне – непонятно.

Напоследок всем тем, кто уже успел расстроиться из-за новости, что сериал будет закрыт, подбросим надежды: на страничке «Машки» Марии Скорницкой (Шекуновой) мы нашли жизнерадостный ответ на вопрос подписчика, где он спрашивает, будет ли продолжение сериала. «БУДЕТ!!!» – большими буквами написала Мария.

А вы хотите, чтобы «Реальные пацаны» продолжались?