Ди Каприо и Брэд Питт «сорвали» выпуск программы на ТВ

«Однажды в Голливуде» — одна из самых ожидаемых премьер года. Невероятный звездный состав, включающий Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, Курта Рассела и Аль Пачино и Квентина Тарантино в качестве режиссера, заставили всех киноманов пометить день премьеры фильма в своих ежедневниках.

В России премьера состоится еще 8 августа, но жители Соединенных Штатов смогут увидеть картину 26 июля. За три дня до официального проката в кинотеатрах состоялась закрытая презентация картины для знаменитостей. Исполнители главных ролей устроили из этого настоящее шоу.

Во вторник, 23 июля, Лео Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Роби появились на шоу Джимми Киммела, но не в качестве гостей. Звезды сделали вид, что просто используют студию программы как способ срезать путь до кинотеатра.

Ведущий как раз рассказывал зрителям о новых сериалах на ТВ, как вдруг зал взорвался овациями. Джимми непонимающе оглянулся и увидел Марго Робби, проходящую у него за спиной. Стоит отметить, что актриса выбрала ультракороткое платье с открытыми плечами.

«О! О, Марго! Что-то случилось? Я могу тебе чем-то помочь?» — обратился ведущий к знаменитости.

«Привет! Нет, спасибо, я просто прохожу мимо», — спокойно ответила Робби и быстро пошла, оставив Киммела в растерянности.

Затем он попытался вернуться к диалогу со зрителями, но в зале вновь поднялись бурные аплодисменты. На этот раз за спиной Джима оказался Брэд Питт. Он также извинился и сообщил, что спешит на премьеру и просто проходит мимо.

Третья попытка продолжить программу также не увенчалась успехом. Зрители не только хлопали и кричали, но и вскочили со своих мест. И неудивительно, ведь в студии появился Леонардо Ди Каприо.

«О, Лео, — уже несколько устало обратился к нему ведущий. — Что происходит? Ты тоже просто идешь мимо?»

«Нет-нет, я зашел на минутку только для того, чтобы пригласить всех твоих зрителей на премьеру вместе с нами», — ответил актер.

«Ну, не знаю. Я не уверен, что они согласятся, что им действительно хочется этого», — заявил Киммел, но его слова утонули в новом шквале аплодисментов и выкриков.

«Так вы действительно хотите пойти? С этим парнем? На фильм «Однажды в Голливуде»», — подзадорил зрителей Джимми.

После этого Ди Каприо сообщил, что ему все же придется пройти мимо, как и его коллегам. После ухода актера ведущий вновь вернулся к аудитории и подытожил: «Я должен принести извинения вам, ребята, за это недоразумение. Мне правда очень жаль».