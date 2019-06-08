Екатерина Директоренко: «Мне нравится быть слабой и женственной!»

В завершившемся на канале ТНТ сериале "Толя Робот" актриса сыграла независимую бизнесвумен, которая устала быть таковой и мечтает о сильном мужском плече. В жизни Екатерина не готова все тащить на себе: хочет быть слабой и женственной.

— Екатерина, какая у вас была история, связанная с попаданием в проект «Толя Робот»?

— Во-первых, нужно сказать, что снял его Алексей Нужный. Это замечательный режиссер, с которым я не раз работала. Он же снимал «Ольгу», к примеру. Очень благодарна ему за то, что из проекта в проект он меня пробует, предлагает. В этот раз на пробах его не было: присутствовали сценарист и второй режиссер. И в итоге меня не выбрали для съемок пилотной серии, хотя пробы получились очень хорошими. Была утверждена другая актриса. В итоге пилот отсняли с ней. А потом что-то произошло и неожиданно меня вызвали и сказали, что я утверждена. Моя героиня в сериале – успешная бизнесвумен, которая мечтает сложить с себя это бремя и возложить его на плечи надежного мужчины. Чтобы в свою очередь подарить тому заботу и ласку. Она умная, красивая, влиятельная. Но в итоге оказывается сильнее своего избранника и выходит так, что свои мечты она может осуществить сама. Но я надеюсь, что будет продолжение и там история примет другой оборот.

— Весьма типичная история. Как думаете, почему женщины стали сильнее мужчин и успешно справляются и с карьерой, и с зарабатыванием денег? Не забывая при этом заботиться о мужчине.

— Сейчас женщина обязана быть сильной и может быть такой. Но в любом случае в каждой из нас природой заложено быть слабее, чувствительней. Хорошо, когда есть мужчина, который даст женщине возможность самореализовываться и оставаться женщиной. Я в жизни не такая, как моя героиня. Не такая сильная и смелая. Мне слишком нравится быть слабой, домашней и женственной. Я не готова взвалить все на себя. Но и наседкой меня точно не назовешь.

Бывают ситуации, когда ребенок болеет или даже попадает в больницу, а мне нужно уезжать на гастроли. Я не могу не поехать, потому что такая профессия. Приходится оставлять детей с близкими, организовывая все на расстоянии, но чувство вины страшно мучает. Надеюсь, сыновья мне потом этого не припомнят! На данный момент в нашей семье культ мамы – полдела, считаю, сделано! (Смеется). Они растут с восхищением к маме. К моей работе относятся с благоговением и очень любят приходить в театр и на концерты.

— Какой позиции придерживаетесь: дети должны быть предельно заняты или детство столь короткий период, что не нужно мешать проживать его?

— У меня заняты от и до. Я знаю, что многие родители против этого – хотят избавить детей от нагрузки, стараются отдать в школу попозже. У нас же футбол, музыка, английский, карате, фигурное катание, баскетбол, анимация (учатся мультики рисовать). Плюс как модели подрабатывают – я вожу их на кастинги. Я смотрю на их состояние – они нормально себя чувствуют, нагрузка по силам. Плюс очень удобно, что у нас все в одном месте сосредоточено, не нужно тратить время на дорогу. Фортепиано и вовсе дома. Я и сама была так же занята в детстве, только ездила в музыкальную школу ежедневно чуть ли не на другой конец города. Два часа только дорога занимала туда-обратно. Единственное, спортом не занималась. Зато сейчас активно практикую физические нагрузки: бег, плавание, танцы, растяжка. Дети со мной на йогу ходят с трех лет. Еще ребят закаливаю – они обливаются по утрам холодной водой.

— Страна буквально гудела, обсуждая недавний финал проекта «Голос. Дети», где первое место было завоевано с помощью накрутки голосов. Это породило целую дискуссию: стоит ли детям в принципе участвовать в конкурсах. Что думаете?

— Конечно, стоит. У меня ребята постоянно участвуют в соревнованиях, принимают участие в рекламных фотосессиях, выходят на подиум. Кто-то скажет: а что там делать на подиуме? Тебя собрали, вышел на полторы минуты и прошелся туда-сюда. А на самом деле это большая работа — собраться и выполнить все точно на короткой дистанции. Спорт и творческие конкурсы очень закаливает характер. Самое важное, чтобы у детей была поддержка родных. Чтобы они знали, что их любят независимо от результата. У нас не учат проигрывать, принимать поражение – вот проблема в чем.

— У вас был достаточно болезненный развод с отцом детей Кириллом Емельяновым. Удалось наладить отношения после расставания?

— Нет, пока нам это не очень хорошо удается. Надеюсь, что в будущем наладится. Я отчетливо понимаю, что не все в моих руках и за других людей нельзя ничего решать. Что взбредет в голову, то и будет. Возраст Кирилла (актер на семь лет моложе Екатерину – Прим.) здесь не имеет никакого значения. Дело в характере человека, который никогда не изменится. В благоприятных условиях человек себя таким образом, а в неблагоприятных – иначе. Я, конечно же, никогда не запрещала видеться ему с детьми, наоборот, хочу, чтобы это происходило чаще. И сыновья обожают отца. Но к сожалению, пока эти встречи происходят редко.

— Думали о том, что когда в вашей жизни появится другой мужчина, ему нужно будет выстраивать отношения с сыновьями? Ответственность опять же.

— У меня очень коммуникабельные дети и сложностей, уверена, не возникнет. И я принципе не вижу проблемы в этом. Более того, по окружающим вижу, что многие мужчины мечтают взять женщину с двумя детьми, родить новых и делить хозяйство. Никому дети не мешают – это стереотипы!