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Дональд Трамп жестко посмеется над собой в «Прожарке» на ТНТ-4

Миллиардер отличался самоиронией ещё до того, как стал президентом Америки.

Дональд Трамп жестко посмеется над собой в «Прожарке» на ТНТ-4
Кадр из шоу "Прожарка Дональда Трампа". фото: пресс-служба ТНТ4

Телеканал ТНТ4 решился впервые показать россиянам лучшие выпуски американского шоу «Прожарка». Известным звездам придется не только выслушать жесткие шутки, но и посмеяться над собой. В 23:00 10 июня покажут «прожарку» Дональда Трампа, 17 июня – Джастина Бибера, 24 июня – «Прожарку Джеймса Франко» и 1 июля – Чарли Шина.

Кадр из шоу "Прожарка Дональда Трампа". фото: пресс-служба ТНТ4
Кадр из шоу «Прожарка Дональда Трампа». фото: пресс-служба ТНТ4

Дональд Трамп дважды становился гостем «Прожарки» — в 2004 и 2011 годах. Звезды высмеивали его политические амбиции, элитные небоскребы в Нью-Йорке и внебрачные связи. Ведущим прожарки стал создателей сериала «Гриффины» Сет Макфарлейн.

В эфире над миллиардером пошутил рэпер Снуп Догг и известный журналист Ларри Кинг. Дональду Трампу хватило самоиронии посмеяться вместе с ними. Он присоединился к шуткам про свою прическу.

«В чём разница между мокрым енотом и моей причёской? У енота нет 7 миллиардов баксов на счету!» — сказал Дональд Трамп.

Тогда, восемь лет назад, юмористы, журналисты и музыканты высмеивали Дональда Трампа за желание стать президентом. Никто не догадывался, что миллиардер будет смеяться последним.

В эфире присутствовали также его супруга Мелания Трамп и дочка Иванка Трамп. Участие в «Прожарке» помогло миллиардеру получить голоса американцев на выборах президента США. Гонорар за участие в передаче в 2 миллиона долларов политик передал на благотворительность.

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"Прожарка"Джастин БиберДжеймс ФранкоДональд ТрампЛарри КингСнуп ДоггТНТ4Чарли Шин
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Дональд Трамп жестко посмеется над собой в «Прожарке» на ТНТ-4
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