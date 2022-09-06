«Зависит от результатов»: глава Федерации плавания Сальников – о дальнейшей карьере Ефимовой

Поклонников Юлии Ефимовой в этом году особенно остро волнует вопрос, будет ли пловчиха продолжать карьеру. Порассуждал на эту тему Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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Ефимова не выступила за сезон ни в одном российском турнире. Спортсменка живет и тренируется в США по индивидуальной программе, но на родину приехать не смогла – не заявилась ни на Чемпионат России, ни на «Игры дружбы», ни на Спартакиаду сильнейших-2022. Участие в любых домашних стартах – одно из условий продолжения карьеры пловчихи.

«Будет ли Ефимова еще выступать? Как я уже сказал, она тренируется по индивидуальной программе. Ее дальнейшая спортивная карьера будет зависеть от ее результатов», - подчеркнул в интервью «Чемпионату» глава федерации.

Сама Ефимова высказывалась о собственной карьере весной. Она приняла решение до конца сезона взять тайм-аут. Мысли об уходе из спорта ее посещали, однако пловчиха намерена оставить воду на высокой ноте. Перепады в настроении россиянки связаны с отстранением всех соотечественников от турниров FINA до конца года.