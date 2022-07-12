«Все поддерживают и относятся с пониманием»: пловец Минаков рассказал об отношении к нему в США

Россиянин Андрей Минаков стал первым пловцом, отправившимся обучаться в Стэнфорд. Успешный спортсмен получил возможность стать студентом американского вуза за высокие заслуги в спорте — он привез шесть золотых медалей с юношеской Олимпиады-2018, является чемпионом Европы и многократным призером чемпионата мира – 2019. На Олимпиаде в Токио россиянину шага не хватило до призовых мест — он несколько раз приплывал четвертым.

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Сразу после Токио Минаков улетел на учебу в Сан-Франциско. Это была его мечта, к ней он шел много лет. Отмена всего и всех русских в мире пловца пока не коснулась — он имеет возможность выступать за университет и несколько раз уже участвовал в турнирах. Кроме того, отношение окружающих к нему после минувшей весны не изменилось.

«Все поддерживают и относятся с пониманием. Смысл ссориться из-за тех вещей, которые от нас не зависят? В университете много людей разных национальностей. Здесь смотрят на то, какой ты человек, а не откуда ты приехал. Хейтеры есть везде, но, к счастью, я с таким пока что не сталкивался», — рассказал пловец сайту «Матч ТВ».

Минаков, как и все другие российские пловцы, пропустил нынешний чемпионат мира в Будапеште, который проходил в июне — FINA запретила русским и белорусским атлетам до конца года участвовать во всех своих турнирах. Спортсмен признался, что очень хотел бы выступить. Однако пропуск он рассматривает как возможность психологически восстановиться после Токио и переезда в США.