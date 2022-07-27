Владимир Сельков: «В Пермском крае есть пловцы, которые могут добиться многого»

В преддверии 300-летия

Почетными гостями соревнований стали рекордсмен мира, серебряный призер Олимпийских игр Александр Сухоруков и чемпион мира и Европы, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка мира Владимир Сельков.

– Здорово, что такие соревнования, как «Пермская волна» проводятся в регионе, – считает Сельков, который является почетным вице-президентом Федерации плавания Пермского края. – Без таких ярких праздников нет смысла тренироваться. Ведь в спорте есть тренировочные будни, а есть праздники – турниры, на которых пловец может себя показать. Можно сказать, что прошедшие соревнования были репетицией турнира, который пройдет в следующем году и будет приурочен к 300-летию Перми.

В состязаниях приняли участие 116 спортсменов из семи регионов России: Воронежской, Кировской, Московской, Ярославской областей, Республики Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края. В течение двух дней было ра зыграно 32 комплекта наград в индивидуальном и эстафетном плавании среди юношей 13–14 лет и девушек 11–12 лет.

– К сожалению, из-за того, что эти соревнования слишком долго проходили процесс утверждения и встали в Единый календарный план только за несколько недель до старта, на турнир не смогли приехать участники из многих регионов, – сетует Сельков.

– Конечно, мне хотелось бы видеть больше пловцов на наших соревнованиях. В следующем году, в год 300-летия Перми, уверен, так и будет.

Лучшими по количеству золотых медалей стали Кирилл Панцырев (Пермь, Пермский край) и Арина Репкина (Воронежская область) – по четыре награды высшего достоинства. По три золота у Тимофея Тестова (Пермь, Пермский край) и Марии Ефановой (Воронежская область). По две победы у Алексея Романова (Березники, Пермский край), Никиты Рахманина и Анастасии Здоровцовой (Воронежская область).

– Значимость этих соревнований велика как для Пермского края, так и для спортсменов, которые участвуют в них, – подвел итоги турнира президент краевой федерации плавания Алексей Аверьянов. – В регионе уже несколько лет не проводилось всероссийских стартов по плаванию, и нам удалось возобновить эту традицию благодаря личной поддержке губернатора Дмитрия Махонина. Сейчас на уровне страны в календарном плане не так много соревнований, в которых юные пловцы 12–13 лет могли бы показать себя, дать старт своей спортивной карьере. Я уверен, что благодаря «Пермской волне» наш край на федеральном уровне со временем станет площадкой для формирования спортивного резерва.

«Краю необходим центр плавания»

Планы амбициозные. Подробнее о них мы поговорили с главной звездой пермского плавания всех времен Владимиром Сельковым. – Как оцениваете нынешний уровень развития плавания в крае?

– Когда предыдущий глава региона предложил мне поработать, внести свою лепту в развитие плавания, на первом же собрании я сказал, что у нас появятся пловцы, представляющие регион в главной сборной команде страны. В ответ я увидел удивление в глазах людей. Меня, возможно, сочли сумасшедшим, ведь в крае 10 лет никто не появлялся. Но со временем люди поверили, что возможно все, и даже, как мне показалось, начали работать подругому.

С новым на тот момент руководителем Федерации плавания Пермского края Михаилом Александровичем Маркиным у меня сложилось полное взаимопонимание. Он очень помог нам в нашем восхождении, в понимании того, что мы можем спокойно достигать высоких результатов. Переход из прежнего состояния неверия получился плавным и безболезненным.

У нас начали появляться первые звездочки – сестры из Чайковского Катя и Маша Баклаковы. Потом подросли сильные пловцы и в Перми, такие как Даша Муллакаева. Дети начали лучше выступать на «Веселом дельфине», практически каждый год кто-то попадал в юношескую сборную. Поплыли детки и по длинной воде.

– Мастерство пловцов выросло, а тренеров?

– Не люблю сравнивать, но, если смотреть по всем регионам, наши тренеры далеко не самые слабые. Конечно, у нас есть свои сложности и препоны. Одна из основных проблем – в крае нет Центра плавания, где краевая федерация могла бы проводить спортивные мероприятия. Ведь это не просто дорого, а очень дорого. Перми нужен еще один 50-метровый бассейн и несколько «четвертаков». Для такого города и региона, мне кажется, это не большая проблема.

– Когда в Перми появятся новые сельковы?

– А нам не нужны новые сельковы. Вообще, я считаю, каждый, кто добился своей цели, может войти, а точнее, заплыть в историю Пермского края. Хочется, чтобы таких спортсменов было больше. Те же сестры Баклаковы доказали, что дети из обычной семьи, многодетной семьи могут дойти до олимпийской сборной страны. Им очень помог вырасти их тренер Людмила Малышева.

Причем тренер росла вместе со своими пловцами. У тренера должны гореть глаза, он должен уметь вовремя подсказать, вовремя остановить, не подгонять спортсмена, как лошадь, а иногда и отойти в сторону. У меня самого было много случаев, когда я хотел бросить спорт. Но тренер понимал, что происходит, и либо рассказывал какую-то притчу, либо предлагал самому подумать, что будет, если я брошу. У нас сейчас есть дети, которые могут многого добиться, им осталось совсем чуть-чуть.

Справедливость слов Селькова доказывают результаты первенства страны среди юношей 15–16 лет и девушек 13–14 лет (подробнее см. стр. 36–37). Прикамские спортсменки проявили себя в Саранске во всей красе. Кира Манохина из пермского бассейна «Олимпия» принесла в копилку сборной края сразу три медали. Она стала первой на дистанции 100 м вольным стилем с результатом 57.56, а также в заплыве на 50 м вольным стилем с результатом 26.60. Кроме того, подопечная Андрея Орехова завоевала серебро на дистанции 50 метров на спине, показав время 30.14. Ксения Максимова из Краснокамска стала второй в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

Воспитанница Лидии Бирюковой преодолела дистанцию с результатом 17.12,51. Ждем новых побед прикамских пловчих и надеемся, что пловцы из Пермского края тоже будут выступать на уровне прекрасной половины команды.

Автор материала: Степан Охотников