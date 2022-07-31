Виктор Добронравов: «Родился у моря, так что плаваю с детства»

Если бы поэт Александр Грибоедов, имевший склонность к «говорящим» фамилиям, писал про актерскую династию Добронравовых, он бы сам удивился, как их семейное имя подходит всем ее представителям. Виктор Добронравов, востребованный актер театра и кино, его брат Иван, звезда «Возвращения» Андрея Звягинцева, их отец, Федор Викторович, любимый страной за «Ликвидацию», «Сватов» и самую добрую улыбку нашего кино – все они производят впечатление людей спокойных, умных и светлых.

Мы-то уверены, что в наш век скандалов и перебранок именно спорт помогает им сохранять психологическое здоровье. А так это или нет, мы выяснили у Виктора, в чьей фильмографии есть и работы про спорт – сериал «Чемпион», «Стрельцов», «Чемпион мира».

«Любовь к спорту – в генах»

– Виктор, вы всегда в прекрасной спортивной форме. Много занимаетесь?

– В детстве любил командные виды спорта и «заразился» баскетболом. Мы были чемпионами Северо-Восточного округа Москвы. Ну и потихонечку играл в футбол и волейбол. В последние годы увлекся хоккеем. Мне супруга даже подарила полную экипировку. Но со временем понял, что хоккей отнимает очень много сил. Особенно подъем в пять утра…

Так что сейчас больше люблю его смотреть. Но я хожу в спортзал, поддерживаю форму. Турник – святое дело. Не каждый день, конечно, у меня же работа не сидячая. В Театре Вахтангова есть фитнес, могу перед спектаклем позаниматься в зале: потянуться, побегать на беговой дорожке несколько километров, потом в сауну зайти – и вперед, на спектакль.

– Как вам прививали любовь к спорту?

– Это не прививалось даже, просто гены. Спасибо маме с папой. Мне все игровые виды спорта легко давались.

– А плавать в каком возрасте научились?

– С плаванием вообще интересная штука. Я родился в Таганроге, на Азовском море, а у нас там с глубиной беда. Поэтому я плавал как бог! Но всегда точно знал, что если остановлюсь, то могу встать ногами на дно. И так до третьего класса. А потом уже в Москве в школе мы стали ходить в «Олимпийский». И плавал я очень хорошо. Проплывал пятьдесят метров под водой на одном дыхании. Сейчас с огромным удовольствием плаваю на море, когда туда удается попасть. Из моря меня просто не вытащишь.

– А дочек своих как плавать учили?

– Потихонечку, постепенно, как обычно и учат детей. Старшая научилась плавать где-то в шесть лет, мы как раз тогда выпускали в Греции спектакль «Царь Эдип», а младшая и того раньше.

– Вы спорт как болельщик любите?

– Очень! Я никогда не болел за какую-то определенную команду, но всегда болею за сборную, в каком бы виде спорта она ни выступала. Всегда ощущаю себя боевой единицей армии болельщиков. И очень радуюсь, когда наши спортсмены успешно защищают честь страны. За большими спортивными событиями очень интересно наблюдать, потому что спортсмены показывают высочайший уровень мастерства.

– Удалось побывать на каких-то матчах, когда чемпионат мира по футболу проходил у нас?

– Нет, к сожалению. Мы как раз в этот момент снимали фильм «Стрельцов», и я каждый день был на футбольном поле. Это было забавно – двенадцать часов я играл в футбол, а потом смотрел матчи. В общем, чувствовал необыкновенную сопричастность со спортом в то время.

– Вы сами знакомы с кем-то из спортсменов?

– С Сашей Овечкиным несколько раз пересекались, играли в футбол. С Кержаковым играли вместе с «Фондом Хабенского». С Олегом Знарком поддерживаем отношения, приходил Олег Валерьевич к нам на спектакли. С Алексеем Немовым у всей нашей семьи очень теплые, дружеские отношения.

«Сломал руку в первый съемочный день»

– Вы играли футболиста в сериале «Чемпион» и в фильме «Стрельцов». Как-то специально вас готовили к этим ролям?

– Конечно! Когда снимали фильм про Стрельцова, у нас были постоянные тренировки на стадионе «Торпедо». Причем команда состояла наполовину из артистов, а наполовину из футболистов. Мы подтягивали спортсменов по актерскому мастерству, а они нас в футбольном плане. Я и хоккеем-то увлекся тоже не просто так: когда-то давно мне сказали, что один мой знакомый режиссер будет снимать фильм в поддержку Олимпиады в Сочи, и спросили: «Витя, а играешь ли ты в хоккей?» Я ответил: «Нет, не играю».

И тут же приобрел всю экипировку и начал заниматься. Артисты должны овладевать теми умениями, которыми обладают наши герои в кино или в театре. В театральном училище этот раздел называется «профнавык». Ты должен за короткий срок овладеть каким-либо навыком или сделать вид, что ты им овладел. Это часть актерской профессии, нужно всего по чуть-чуть.

– Поэтому у вас в арсенале такое количество музыкальных инструментов, которыми вы владеете?

– Владею – это громко сказано. Любой профессиональный музыкант рассмеется, когда вы скажете, что я чем-то там владею. А для зрителя, для обывателя я могу сесть и за рояль, и взять в руки и гитару, и саксофон, и за барабанной установкой посижу. Но музыка требует постоянной практики.

– Во время съемок «Стрельцова» вы сломали руку. Как это случилось?

– Мы делали с каскадером трюк, и в какой-то момент что-то пошло не так. Так бывает. Произошел несчастный случай, у меня вылетел локоть. Первый съемочный день, кости в разные стороны, разрыв связок. Впереди еще все съемки и параллельно другой проект. В общем, было весело. И еще спектакли в Театре Вахтангова играл. Сейчас все, слава богу, заросло. Жив-здоров. Кстати, в восстановлении очень помогло плавание.

– Ваш Артемов в фильме «Стрельцов» отрицательный герой, в «Чемпионе мира» вы играете человека из КГБ в команде Карпова. Режиссеры решили подпортить вам положительный имидж неоднозначными персонажами?

– Ну, кагэбэшник у меня совсем не отрицательный, а очень даже положительный. Он Карпова только защищает. Артемов в «Стрельцове» в финале примиряется с главным героем, становится тренером – встает на правильную дорогу. Но мне хочется играть разные роли. Вот сейчас вышел фильм «Одна» - о том, как девушка выжила после падения с пятикилометровой высоты после авиакатастрофы. Там я тоже играю сотрудника КГБ, который руководит спасательной операцией. Не могу сказать, что он прямо положительный человек, но мне и хочется играть разных: и смешных, и страшных, и плохих, и хороших – главное, ярких. Чтобы зрителя удивлять.

– А что точно вас оттолкнет в сценарии?

– Мне кажется, что есть какие-то вещи, над которыми нельзя смеяться, я так воспитан. Мама и папа старались привить нам с братом советское воспитание, в хорошем смысле этого слова. Не буду вдаваться в подробности, но недавно я от нескольких проектов отказался по той или иной причине. Мне показалось, что я не готов ни по-актерски, ни почеловечески к некоторым темам. Я же выбираю, что мне играть, как и зритель выбирает, что смотреть. Вот сейчас говорят, что наши кинотеатры в сложном положении. Но ведь зрителей не силой загоняли на голливудские фильмы, блокбастеры и комиксы. Мы сами обеспечивали этим фильмам миллиардные сборы.

Когда мы смотрим дурацкую американскую комедию с голливудскими звездами, мы почему-то закрываем глаза на то, что это не сильно высокое искусство. А когда у нас снимается легкая комедия, мы почему-то говорим: «Ой, какая гадость». А может, не надо ни на кого оглядываться и посмотреть, что у нас во дворе творится? Давайте оценим, что делает наш кинематограф. И поверьте, делается много хорошего и интересного.

– Вам не кажется, что наши фильмы часто довольно шаблонно сделаны?

– Нет, все идет своим чередом. У нас кино развивается семимильными шагами. Еще десять лет назад мы не могли представить, что наши фильмы будут занимать первые места в прокате, будут выходить на международный уровень, что их будут смотреть на Netflix и что

Стивен Кинг скажет про сериал «Эпидемия»: «Это очень круто сделанный продукт». И то, что сделали ребята с «Майором Громом» – это прекрасно, я считаю!

А ведь это совсем еще первые шаги в жанре комикса. Кто мог подумать, что будет такой динамичный фильм про шахматы – «Чемпион мира»? Все у нас хорошо, поверьте. И будет хорошо.

«Папа всегда у плиты»

– Сейчас актеры в основном ведут здоровый образ жизни. А вот раньше, если читать воспоминания, в 80-е, 90-е почти всегда большую роль в общении играл алкоголь. Да и курили практически все. Что вдруг изменилось?

– Просто жизнь меняется. В 70-е, 80-е курили все и везде: в автобусе, в самолете, в поезде, в ресторане, в кинотеатре – было такое время. А сейчас представить себе, что в ресторане, в закрытом помещении сидит человек и курит сигарету, – это дикость какая-то. И я этому рад. Сам я курю, только если это нужно по сюжету. Например, на съемках фильмов «Т-34» и «Чемпион мира» постоянно приходилось курить. А в жизни я не курю и счастлив. С возрастом все люди к этому приходят. Вдруг понимаешь, что уже нельзя есть на ночь, пить много пива, есть всякий фастфуд. Но может, и не все к этому приходят, каждый сам за себя решает...

– Вы были гостем в кулинарной программе, где признались, что очень любите готовить. Предпочитаете полезную еду или шашлычком балуетесь?

– А что вы смеетесь? Между прочим, шашлычок – это очень полезное блюдо. Правильно сделанный шашлык – это мясо, соль, перец и лук. Ничего там вредного нет. Я вот несколько раз сидел на бездрожжевой диете, когда исключается сахар, спирт и дрожжи. А шашлычок ешь сколько хочешь. И было прекрасно!

– Ваше коронное блюдо?

– Их у меня миллион. Это все равно как если бы меня попросили: спой любимую песню или назови любимый фильм. Люблю простые блюда. Например, овощной салат, как у нас в Таганроге делают: помидоры, много лука, и заправить сметаной, все это ставится на полчаса в холодильник – и потом можно умереть от восторга, как это вкусно!

Или так: помидоры, огурцы, много зелени, заправить сметаной или подсолнечным маслом. Секрет южной кухни: все, что растет в огороде, – в салат.

Почему я люблю готовить? Потому что это творчество, это процесс. Это просто удовольствие. Неважно что, важно как.

Можно и рыбу запечь в духовке, можно и мясо пожарить, и салат сделать, и суп сварить – что угодно. Ничего в этом сложного нет. Я по знаку гороскопа Рыбы и, может быть, поэтому делаю это все интуитивно.

– Дочки не удивляются, когда папа встает к плите?

– Что вы?! Папа постоянно у плиты.

Автор текста: Елена Садкова