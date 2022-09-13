В Анапе завершился чемпионат России по плаванию на открытой воде

В Краснодарском крае завершился чемпионат России по плаванию на открытой воде. Он проходил с 5 по 9 сентября и привлек к участию более сотни сильнейших спортсменов со всей страны. Главные старты года у пловцов-марафонцев проходили в Анапе, в акватории пляжа Всероссийского детского центра «Смена».

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Пловцы боролись за медали на дистанциях 5, 10, 25 км и в эстафете 4х1250 м. По итогам соревнований на 10 км первыми финишировали Яна Курцева (Волгоград) и Роман Сулев (Тула).

В смешанной эстафете 4х1250 м первыми стали Дарья Чугай, Екатерина Сергеева, Вадим Сергеев и Никита Хотько из команды Ярославская область-1. В третий день пловцы стартовали на дистанции 5 км. Среди мужчин чемпионом стал Кирилл Абросимов, выступающий за Московскую и Ярославскую области, у женщин сильнее всех оказалась Яна Курцева.

В заключительный день турнира чемпионами на дистанции 25 км стали Кирилл Абросимов, сообщает сайт Всероссийской Федерации плавания.