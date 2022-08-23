«Он уже возрастной спортсмен»: чемпион Морозов планирует закончить карьеру

Бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 вольным стилем, многократный чемпион мира и Европы, первый в истории российского плавания обладатель Кубка мира, который за карьеру взял его трижды, Владимир Морозов думает о завершении карьеры. Об этом поведал тренер национальной сборной по плаванию Сергей Чепик агентству РИА Новости.

«Он уже возрастной спортсмен. Наверное, будет потихоньку заканчивать. Но он сам все объявит официально. Морозов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе? Только как ветеран», - объяснил решение тренер.

Морозов уже много лет живет и тренируется в США и этой весной смог поучаствовать в Speedo Grand Challenge, где одержал победу – на этот тип соревнований отстранение россиян, установленное FINA, не распространяется. А вот Спартакиаду и «Игры дружбы» на родине 30-летний пловец пропустил.