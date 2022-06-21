Советы от чемпионки: синхронистка Мария Шурочкина показала, как самостоятельно прокачать тело на суше

Двукратная олимпийская чемпионка, одиннадцатикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала, как можно прокачать мышцы тела на суше. При этом, не обязательно идти в спортзал, а достаточно домашней обстановки и желания. Пловчиха записала целое видео, в котором показала и рассказала, что именно нужно делать.

«Три мощнейших упражнения на все тело, вам всего лишь нужно делать их периодически, и тогда ваше тело приобретет шикарные, красивые, обворожительные формы», - пообещала спортсменка.

Первое упражнение - скручивание в пирамидке. Нужно встать в планку и одной рукой дотягиваться до лодыжки противоположной ноги, после чего вернуться в исходное положение, и уже одноименную ногу подтянуть коленом к левому локтю, а левую ногу - выпрямить пистолетиком.

То же самое от начала и до конца нужно повторить в другую сторону. Руки при этом все время прямые и не отрываются от пола, а продолжительность – 3 подхода по 30 секунд.

«Скручивания в пирамидке сделают вашу талию красивой и изящной», - подчеркнула чемпионка.

Еще одно упражнение - тараканчик. Поочередно нужно приподнимать ногу, а противоположной рукой дотягиваться до ее лодыжки. Требуется также три подхода по 30 секунд.

«Проследите за тем, чтобы ваш таз был все время был в одном положении, не опускайте его до пола. Именно поднятый таз заставляет включаться в работу мышцы пресса», - заметила Мария.

Третье упражнение – сидя с ровной спиной и вытянутыми ногами. Опираясь на руки и упираясь пятками, приподнимите ягодицы от пола. Затем через положение сидя облокотитесь на руки и поднимите прямые ноги в стороны примерно на 90 градусов. Такая «качелька» задействует мышцы рук, пресса, спины, ног.

«Это одно из моих самых любимых упражнений», - призналась спортсменка.

Шурочкина советует после выполнения комплекса потянуться в кошечке, чтобы хорошенько расслабить мышцы. Достичь результата поможет регулярность – выполняйте упражнения через день, и тогда рельеф тела порадует.