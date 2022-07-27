Широта казанская

В Казани удалось собрать всех медалистов Токио – двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, двукратного призера Игр Климента Колесникова, серебряных медалистов Токио в эстафете 4х200 м вольным стилем Ивана Гирева, Мартина Малютина, Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева и Александра Красных.

Всего лишь год назад эти спортсмены еще не знали, чего они добьются на Олимпийских играх, еще свежи воспоминания о жесткой борьбе за отбор в Токио, напряженное состояние, ковидные требования, переживания за выступление без флага и гимна…

И вот в 2022 году во Дворце водных видов спорта герои, вписавшие свои имена в историю мирового плавания, стали немного ближе к болельщикам со всей страны. Старт транслировался с 24 по 29 апреля на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт», а трибуны наконец-то были заполнены зрителями. Вспомним основные хайлайты турнира.

Олимпийские призеры Токио и Рылов

Да, всех интересовал этот вопрос: как же выступят главные звезды Токио на национальном старте? Евгений Рылов до последнего не знал, сможет он проплыть на чемпионате или нет из-за дисквалификации FINA. Только сильные спортсмены, профессионалы могут выдержать такой уровень стресса и давления и выйти на старт.

Он был заявлен на дистанции 100 м вольным стилем и 50, 100, 200 м на спине. На 100 м на спине Евгений занял третье место с результатом 53,20, уступив Клименту Колесникову и Николаю Зуеву из Республики Коми. На 50 м на спине Рылов финишировал четвертым с результатом 25,11.

На первом месте Климент Колесников (23,93), на втором – Марк Николаев (24,70), на третьем – Павел Самусенко (24,85). На 100 м вольным стилем и 200 м на спине Евгений снялся после предварительного заплыва.

Евгений был недоволен, как всегда, но спокойно отреагировал на такой результат: «Все, что сейчас мы видим, – это тренировочный процесс. Никаких грубых ошибок не было. Год начинался очень тяжело, болел, сейчас не будет международных турниров, поэтому можно подготовиться к российским стартам и исправить ошибки.

Основная на сегодня – мало плавал. Видно, что меня просто не хватило на вторую половину. Скорость есть, а выносливости вообще нет. Конечно, перед чемпионатом был стресс – буду или не буду выступать, возможно, это тоже немного сыграло свою роль, но жаловаться на это нет смысла, потому что все в одинаковых условиях, все должны работать».

Серебряный и бронзовый призер Игр в Токио, рекордсмен мира Климент Колесников хоть и выиграл все личные заплывы, отметил, что результаты сейчас не самые лучшие у всех: «Здесь настрой другой, не как на Олимпийских играх. И этот год выдается тяжелым для всех спортсменов. Результаты не очень, но уверен, все ребята подтянутся и мы покажем, что можем на самом деле».

На 50 м на спине Климент показал результат 23,93, с которым он лидировал в рейтинге по количеству очков FINA. На 100 м на спине Климент показал время 53,03, на 50 м вольным стилем – 21,69.

На 200 м вольным стилем Мартин Малютин, Иван Гирев и Михаил Довгалюк разделили пьедестал почета. Мартин первый с результатом 1.46,44, Иван – второй (1.47,03), Михаил – третий (1.47,32). Также Мартин выиграл серебро на 400 м вольным стилем, уступив только Александру Егорову.

Заслуженный тренер России Наталья Рощина прокомментировала выступление воспитанника: «Как правило, я не рассказываю, о чем мы говорим с Мартином перед заплывами.

Считаю, что на 400 м получился исходный результат, в принципе этого было достаточно. Перед финалом на 200 м мы, как обычно, простартовались, Мартин показал нормальный результат для себя, и вечером он мобилизовался, психическое состояние должно было соответствовать. Если говорить о результатах на чемпионате в общем, то они исходные и будут улучшены в летний сезон, потому что после Олимпиады спортсменам нужно было время отдохнуть, восстановиться и начать новый сезон».

Сам Мартин после двухсотметровки отметил, что еще не время для лучших результатов: «Я реабилитировался, потому что лучше настроился. Хотел выиграть заплыв. Всегда жду вторую половину, чтобы догнать соперников и сделать финиш. Сейчас не тот старт, где нужно показывать максимальные скорости».

Михаил Вековищев в составе команды Калужской области занял третье место в комбинированной эстафете 4х100 м. Александр Красных не принимал участие в турнире по состоянию здоровья, но с большим удовольствием общался с болельщиками.

Рекордсмены чемпионата

В течение шести дней было установлено 5 национальных рекордов. Рекорд страны на 50 м баттерфляем в исполнении Арины Сурковой – 25,61. После заплыва спортсменка призналась, что не думала, что сможет показать хороший результат: «До этого был Кубок как отбор на чемпионат, там я проплыла неплохо и поняла, что могу установить рекорд. Но в общем все складывалось непонятно, много болела, поэтому не ожидала от себя вообще ничего». Хоть Арина и осталась довольна местом, ей хотелось проплыть быстрее хотя бы на 10 сотых. Болельщики точно станут свидетелями этому на предстоящих «Играх дружбы» в Казани.

У одного из лидеров сборной Ильи Бородина все просто! Снова рекорд страны на 400 м комплексным плаванием – 4.09,86. Как он сам говорит, «мой лучший результат – это рекорд страны».

Прошлый рекорд – 4.10,02 – Илья установил на чемпионате Европы в Будапеште, который тогда стал и юношеским рекордом мира, Европы и России. Что ж, ждем следующего старта!

Еще одним рекордсменом стал Андрей Николаев, показавший результат 26,66 на 50 м брассом. В финале он сумел обыграть Кирилла Пригоду – обладателя предыдущего рекорда страны 26,72.

Как оказалось, это золото стало подарком и на день рождения Андрея, который прошел за несколько дней до чемпионата, и его бабушке и дедушке на 50-летие свадьбы! «Конечно, это здорово! Я давно хотел установить рекорд и очень этому рад! На трибунах меня поддерживали мои друзья, еще пришли сестренка со своей семьей, спасибо им большое! Еще у моих бабушки и дедушки день свадьбы – 50 лет вместе, вот такой им подарок!» – рассказал Андрей в интервью.

Конечно, и без юношеских рекордов никуда. 17-летняя Елена Богомолова из Нижегородской области завоевала золото на 50 м брассом, обогнав Нику Годун и установив юношеский рекорд России – 30,40. Для спортсменки это первая победа на взрослом чемпионате. «Я знала, что была готова, просто нужно было выйти и показать это. У меня были призовые места на первенстве Европы в Риме, но в своей стране побеждать приятнее», – отметила Елена.

Еще один юношеский рекорд страны принадлежит Дарье Клепиковой – 54,45. Спортсменка заняла третье место на 100 м вольным стилем и повторила рекорд Арины Опенышевой 2015 года.

Успехи Александра Степанова в бассейне

Особенным турнир стал для спортсмена, специализирующегося в плавании на открытой воде – Александра Степанова. На дистанции 800 м вольным стилем Степанов обошел Алекссандра Егорова из Москвы и Антона Никитина из Санкт-Петербурга, а также финалиста Игр в Токио Кирилла Мартынычева, который финишировал четвертым. Александр не только превзошел свой лучший результат на 15 секунд, но и почти дотянулся до рекорда страны, который держится с 2009 года. Не хватило всего лишь 2 секунды, чтобы побить рекорд Юрия Прилукова 7.46,05.

«Я не ожидал такого результата, поэтому очень счастлив. Первое место на чемпионате России в 50-метровом бассейне – это круто. Я следил за каждым соперником, в самом конце хватило сил оторваться, – рассказывал Александр. – С мотивацией у меня все отлично, потому что вряд ли можно привыкнуть к медалям, особенно на таком уровне. Хочется еще и еще. Не считаю, что это пик формы. Последний месяц я тренировался без тренера. Да, я улучшил, поэтому можно назвать форму хорошей, но все-таки она не та, которая могла бы быть».

В последний день Александр снова оказался быстрее соперников. На 1500 м вольным стилем он финишировал первым с результатом 14.58,23, опередив Кирилла Мартынычева (15.06,29) и Александра Егорова (15.16,67).

И снова с радостью и при этом очень скромно Александр Степанов рассказывал о второй победе: «Приятно, конечно, что я выиграл и 800, и 1500 м. Возможно, соперники подошли к этому чемпионату не в лучшей форме, но все равно я рад победам. Кирилл Мартынычев лидировал большую часть дистанции, в конце, видимо, устал, а у меня хватило сил от него оторваться. Соперничество – это замечательно, только так растет результат. В ближайшее время планы на открытую воду, у нас будет много кубков и всероссийские соревнования».

Тренер Александра Степанова Анна Тулупова рассказала об особенном умении Степанова: «Саша умеет караулить соперников. Я ему даже говорю, что надо работать на результат, а не только следить за ребятами и делать финишный рывок. Он смотрит направо-налево. Некоторые спортсмены не умеют дышать в обе стороны, а у него получается, поэтому он видит, кто и где». Вот такие секреты от пловцов с открытой воды!

Максимум медалей у Сурковой

Успешным этот старт стал и для Арины Сурковой – рекордсменки России, чемпионки Европы и призера чемпионатов мира и Европы. Арина стала лучшей по количеству завоеванных медалей – 5 золотых наград и 2 серебряные, оставив позади Климента Колесникова, Анну Егорову, Марию Каменеву, Илью Бородина и Александра Степанова из топ-6. На 100 м вольным стилем Арина показала свой лучший личный результат 54,02 и опередила Елизавету Клеванович. На 50 м баттерфляем с рекордом России обогнала Софью Сподаренко. А в последний день Суркова с минимальными перерывами выступила в 3 дистанциях, и везде победа! На 100 м баттерфляем проплыла близко к рекорду страны и оставила позади Светлану Чимрову. На 50 м вольным стилем Арина финишировала результатом 24,70, второе место заняла Розалия Насретдинова, третье – Мария Каменева. И в составе команды заняла первое место в комбинированной эстафете 4х100 м. Еще две серебряные награды Суркова завоевала в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем и смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

Столько победных заплывов, а в интервью Арина признается, что не очень понимает, как это у нее получается. После 100 м вольным стилем она говорила, что ей казалось, что ничего не получится, а в итоге получилось лучше, чем на олимпийском отборе в прошлом году.

После финального дня чемпионата Арина все так же удивлялась своим победам: «В себя вообще не верила, к последнему дню накопилась усталость, поэтому уже как-то не думала, что выиграю.

Последнюю часть плыла из последних сил».

Но главное, что наставник Арины заслуженный тренер России Александр

Мартынов верит в воспитанницу: «Я ожидал от нее побед, но с такой короткой паузой, награждением, со всей суетой опасался, что не разгонится до нужной скорости. Но в итоге получилось! В этом году все спокойно, потому что постолимпийский год, получаем удовольствие, поэтому девиз «Полетели и погнали!».

Особенная атмосфера

Помимо спортивного шоу от лидеров российского плавания в виде национальных рекордов, захватывающих дуэлей на дорожках бассейна, программа чемпионата получилась особенно насыщенной благодаря зрительской программе, которую подготовили организаторы турнира.

В первый день Всероссийская федерация плавания наградила спортсменов и тренеров в номинации «Лучшие из лучших» по итогам 2021 года – Евгений Рылов, Иван Гирев, Андрей Шишин, Климент Колесников и Дмитрий Лазарев, Мартин Малютин и Наталья Рощина, Михаил Довгалюк и Наталия Корабельникова, Михаил Вековищев и Сергей Загацкий, Александр Красных и Сергей Тарасов. Во второй и третий день чемпионата состоялись специальные церемонии награждения рекордсменов за 2020–2021 годы, которые не были проведены ранее из-за пандемии.

Особенную роль в популяризации спорта играют встречи один на один с болельщиками и начинающими спортсменами. Детям спортивных школ и их родителям посчастливилось взять автографы у звезд мирового плавания – Антона Чупкова, Ивана Гирева, Александра Красных и Михаила Вековищева. В итоге из официального форма та автограф-сессии переросли в настоящие душевные дискуссии, где спортсмены раскрывались с другой стороны и с удовольствием делились своими секретами, не боясь сложных вопросов журналистов. А дети в это время впитывали все ценные советы от чемпионов и соревновались между собой в придумывании самого интересного вопроса, чтобы получить сувенир из рук кумиров.

Не забыли и про студентов! Президент ВФП четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников провел встречу со студентами Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, во время которой рассказал о развитии плавания в стране, ближайших турнирах, а также поделился воспоминаниями из личной биографии и спортивной карьеры.

Также в рамках чемпионата состоялся «Заплыв мужества», в котором приняли участие воспитанники ГБУ «Республиканская спортивно-адаптивная школа». Спортсменов выводили на старт и вручали награды от ВФП известные спортивные функционеры и лидеры российского плавания – Александр Красных, Олег Костин, Дарья К. Устинова, Илья Бородин, Максим Ступин.

В один из дней сюрприз уже для сборной команды и представителей СМИ преподнесли игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» – олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Максим Михайлов и олимпийский чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Бережко. Все о плавании Максиму и Юрию рассказал серебряный призер Игр в Токио Александр Красных. «Плавание – очень динамичный вид спорта, вживую смотреть интереснее, видны разные тонкости. Атмосфера заряжает, много болельщиков на трибунах. Сам дворец тоже шикарный, все на уровне», – рассказывали вдохновленные олимпийские чемпионы Максим и Юрий.

И по традиции в качестве почетных гостей чемпионат посетили члены Совета старейшин ВФП, призеры Олимпийских игр разных лет Виктор Мазанов, Марина Першина (Юрченя), Юрий Суздальцев и Александр Чаев. Важно передавать любовь к виду спорта из поколения в поколение, не забывать героев и их вклад в развитие плавания.

Автор текста: Яна Новикова