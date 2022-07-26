Сергей Сейранов: «Сила в правде»

Спортсмен до мозга костей, самые высокие требования он предъявляет к самому себе. Как ученый же он привык вникать в самую суть исследуемого предмета, не сомневаясь, что сила должна быть на службе разума даже в спорте.

Выдающийся спортивный организатор Сергей Сейранов являет собой сплав той гармонической харизмы, на которую хочется равняться и за которой смело следуют другие. Он всегда напередовой, ему доверяют самые важные участки фронта. Там, где куется победа, – и в спорте, и в науке, и в жизни. Во имя будущего. Во имя людей.

– Расскажите, как вы оказались в спорте?

– В спорт я попал благодаря отцу. Именно он когда-то поставил меня на лыжи и без устали таскал за собой. А когда я решил заняться пятиборьем – считал, что этот вид мне даст максимум полезных навыков, – выбор был вполне уже мной осознан. Я пришел туда физически крепким, готовым к любым нагрузкам.

В спорте мелочей нет. И личность тренера стоит здесь особняком. Стрелять я любил, но один из наших замечательных педагогов, тот, что по фехтованию и стрельбе, пил горькую, так что пропустить занятие было для него обычным делом. Мой первый юношеский разряд в этом виде – законный максимум для подобного подхода. И все же стрельба мне пригодилась – я вернулся в лыжи и к поступлению в ГЦОЛИФК был в самый раз для биатлона.

Впрочем, мастером спорта я стал в совершенно иной дисциплине. В 1988-м, уже во время работы в Госкомспорте СССР, когда перестройка начала ломать привычные стереотипы, на Олимпиаде в Сеуле тхэквондо впервые было представлено в качестве показательного вида, а в СССР с выступлениями приехала команда из КНДР. И вновь сила личности – меня тогда поддержал однокашник и мой друг, уникум в сфере организации спорта и молодежи в стране Валерий Кузин.

Благодаря его таланту и нашей предприимчивости очень скоро мы создали и московскую, и всесоюзную федерации, новый вид спорта был признан на уровне государства, а двери спортзалов открылись для всех желающих. Мы и про себя не забыли – базовая спортивная подготовка и четыре тренировки в неделю позволили нам через пару лет без отрыва от основного места работы добиться мастерских нормативов.

– Вам, как эксперту и ученому в области физического воспитания, какие научные дисциплины наиболее близки?

– Интересно все – от медико-биологического обеспечения до подготовки физкультурно-спортивных кадров. Ведь я прошел через комплексную научную группу. Работал со сборной по биатлону. Занимался газоанализом, брал кровь, вешал датчики движения… Начинал на кафедре биомеханики у Владимира Леонидовича Уткина и Владимира Михайловича Зациорского, и даже когда ушел работать помощником к зампреду Госкомспорта Василию Викторовичу Громыко, еще долгое время не прекращал преподавательской деятельности. После развала СССР вернулся в ГЦОЛИФК, а когда Кузин его возглавил и добился для него академического статуса, перешел в менеджмент. Мы тогда были первыми. И немногими, кто сумел во времена дикого рынка и постсоветской разрухи сохранить уровень преподавания.

Знание предмета и принципов сложнейшей коллективной работы – это основа основ экономики спорта. И здесь, как ученому, можно совершенствоваться до бесконечности.

– В 1997 году новый вызов – руководство Академией физической культуры в Малаховке. Что это было для вас?

– Эх, не дали мне отметить серебряную свадьбу с Малаховкой. 25 лет без нескольких месяцев я посвятил этому вузу. Это был слом эпох, но мы справились. Поначалу приходилось выживать. Задержки зарплат, отсутствие средств на самое необходимое, текучка кадров, все было. Сегодня это современный высокотехнологичный вуз, кузница кадров российского спорта, и по содержанию учебного процесса, и по направлению подготовки специалистов.

Этой осенью, к примеру, там будут введены в строй два новых объекта – ледовый дворец и плавательный бассейн. Оценки ставить не мне. Но лично я горжусь тем, что мы успели там сделать за эти годы.

– В начале 2022-го вы вернулись в стены альма-матер на Сиреневом бульваре. Что испытали? Во что пришлось окунуться?

– Можно начать с того, что почти на два года главный спортивный вуз страны практически остановил нормальный учебный процесс. Прием студентов, обучение, защита работ, выпуск специалистов – все по дистанту. Это, я вам скажу, дело, как бы помягче выразиться, щекотливое. А если прибавить устаревающую материальнотехническую базу плюс развившуюся из-за этого самого дистанта апатию, как студентов, так и преподавательского состава, итог получится неутешительный.

Чего только стоила битва за наш бассейн! Огромные деньги были выделены на его реконструкцию и переоснащение. Но запуск откладывался раз за разом. Недоделки, недоделки, недоделки. К слову, о строителях. Невежество нестерпимое.

Только жесткий диктат позволил, наконец, ввести в строй долгожданный нами и всеми нашими пловцами объект.

– Да, РГУФК вуз спортивный. Но что со спортом в РГУФКе? Как выглядят его спортсмены?

– Без повышения спортивного мастерства и участия в соревнованиях профессиональный рост будущего тренера затруднен.

Не говоря о том, что соревнования – это, собственно, праздник, сама жизнь спортсмена, лаборатория технологий спорта, место, где проверяются на себе и теория, и практика. Например, только по линии РССС (Российский студенческий союз. – Ред.) у нас около 90 турниров в этом году по 29 олимпийским и 25 неолимпийским видам спорта. Уже состоялась седьмая зимняя, а в июле пройдет восьмая летняя, всероссийская универсиада. Плюс: совместно со всероссийскими федерациями нами за последние годы было создано 25 спортивных студенческих лиг, и плавания в том числе. Кстати, первый старт студенческой лиги пловцов прошел минувшей осенью в новом бассейне Ижевска – ярко, весело и с приличными спортивными результатами. Замечательное начинание.

Проблема ведь в чем? Инфантилизм молодых людей и потеря интереса к профессии. Из-за этого огромное количество студентов так и не попадает на тренерский бортик. Проглатывают учебу, как яд, сморщившись и без удовольствия. И, несмотря на гигантские средства, уже затраченные государством, свой честно заработанный спортивный статус, годы тренировок, идут куда угодно, только не в спорт. Прививка физической культурой и спортом в студенчестве – последний шанс для тысяч из тех, кто так и не сумел снискать особых успехов в профессиональной спортивной карьере, но мог бы еще стать прекрасным специалистом, монетизировать свои с таким трудом накопленные знания.

– Долгие годы – руководитель штаба подготовки, затем руководитель официальных делегаций российских спортсменов на Всемирных универсиадах, и вот уже 7 лет вы – президент Российского спортивного студенческого союза. Что в планах?

– Несмотря на чисто формальные функции проведения региональных и всероссийских универсиад, РССС – это не просто контора по проведению спортмероприятий: сотрудничество с отраслевыми институтами России и с Государственной Думой РФ для выработки взгляда на молодежную политику; объединяющие научные школы страны форумы и конференции; выпуск своего журнала и другой научно-методической литературы; проведение международного Дня студенческого спорта и традиционных балов «Звезды студенческого спорта»; всероссийских фестивалей студенческих спортивных лиг – огромный пласт работы остается для широкой публики за кадром, но является при этом элементом нашей постоянной заботы, предметом повышенного внимания студентов, волонтеров, а также армии специалистов, вовлеченных в жизнь РССС.

– Ваше отношение к плаванию? Правда ли, что вы поклонник этого вида спорта?

– Никогда не забуду собственные занятия плаванием в старом динамовском бассейне на Ленинградке в 1970-е. Ведь плавание в пятиборье – во многом ключевой вид. Сегодня, когда меня спрашивают, неважно кто, корреспондент телевидения или просто мамочка, озаботившаяся судьбой своего чада, в какой спорт лучше отдать ребенка для его полного и гармоничного развития, я всегда отвечаю: начинайте с плавания.

Потому что умение держаться на воде – это важнейший вопрос безопасности жизнедеятельности. Вернее, даже ответ на него. Плавание для человека ничуть не менее важно, чем способность ходить. А в некоторых критических случаях – и важнее. Неважно, чем будет заниматься ребенок в будущем, яхтенным спортом или тяжелой атлетикой, сначала необходимо научить его плавать. Развить в нем навыки, способные не только укрепить его здоровье, но и спасти, если того потребуют обстоятельства, саму жизнь.

– Время сейчас непростое, контакты за рубежом блокируются, против России вводятся все новые санкции, а российские спортсмены отстраняются от участия в крупнейших турнирах. Что сегодня творится с международным сотрудничеством в студенческом спорте?

– Несмотря на блестяще проведенные Всемирные универсиады в Казани и Красноярске, подготовку инфраструктуры принять очередной планетарный студенческий форум в Екатеринбурге, ближайшую летнюю универсиаду перенесли на неопределенный срок. Никто в мире не сможет подготовиться и принять крупнейший студенческий спортивный форум лучше нас. Министр спорта РФ Олег Матыцин, долгое время занимающий пост руководителя Международной федерации университетского спорта (FISU), многое сделал на этом посту и для развития студенческого спорта, и для укрепления международного сотрудничества. Его вклад в этом направлении не раз отмечался коллегами за рубежом. Но FISU, как и IOC (Международный олимпийский комитет), – чрезвычайно ангажированные структуры, их деятельность во многом зависит от спонсоров.

Впрочем, и IOC, и FISU зависят и от международных спортивных федераций тоже. Только вот решения там принимаются подчас людьми, чья профессиональная позиция беззастенчиво соответствует политическому заказу, и они попросту вынуждены идти на сделку со своей совестью, объясняя затем в кулуарах свою нравственную беспомощность корпоративными мотивами.

Что же касается наших международных планов, то мы не опускаем руки и обязательно проведем, как и намечали, летом 2023 года в Екатеринбурге на самом высоком организационном уровне наши студенческие игры. Убежден, друзья туда приедут. Не исключаю и возможность студенческой дипломатии в принятии решения по участию команд тех стран, чьи правительства сегодня вынуждены бойкотировать спортивные мероприятия в России. Но – дайте время.

Наша сила в правде. А значит, мы обязательно победим.

P.S. Во время подготовки к публикации этого материала стало известно о кончине отца Сергея Германовича Сейранова, к. т. н., доцента МГТУ Станкин Сейранова Германа Семеновича. Редакция журнала «Плавание» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.

Текст: Дмитрий Волков