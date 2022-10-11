С 2023 года: мужское соло вошло в программу Чемпионата мира по синхронному плаванию

С 2023 года в синхронном плавании официально приняты изменения. В программу Чемпионата мира включено мужское соло. Решение было принято на онлайн-голосовании технического конгресса Международной федерации плавания (FINA), сообщает «Матч ТВ».

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А вот на европейских стартах в этом году уже определен чемпион. Первое «золото» за мужское соло было разыграно в Риме, и его обладателем стал итальянский синхронист Джорджо Минизини. Он дважды стал лучшим – в произвольной программе и в технической постановке. Россиянина Александра Мальцева до турнира не допустили – напомним, что по решению FINA, россияне в этом году отстранены от соревнований Международной федерации. Как будет складываться ситуация в следующем году, неизвестно.