«Работать в том же ритме было бы тяжело»: олимпийский чемпион Евгений Рылов сменил тренера

Звезда мирового плавания Евгений Рылов сменил тренера. Оказалось, что это произошло сразу после Нового года. Однако широкая публика о событии узнала лишь летом. Почему двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер разошлись, Андрей Шишин сам рассказал сайту «Спорт-экспресс».
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Андрей Шишин тренировал Евгения Рылова с самого детства. Под его началом пловец стал победителем турниров, выиграл олимпийское золото, но отныне занимается у Оксаны Логвиновой — начинающего молодого тренера и своей невесты.
«Основной посыл: желание продлить жизнь спортсмену. Женя уже возрастной спортсмен, и эмоционально продолжать работать в том же ритме ему было бы тяжело. А мы хотим, чтобы он прошел еще пару олимпийских циклов. Поэтому я решил сделать такой вот ход конем», — объяснил решение тренер Рылова.
Отпустить в самостоятельное плавание Рылова и его девушку-тренера Шишин решил исходя из позиции «дорогу молодым». И уверен, что это будет только на пользу.
Евгений Рылов и Оксана Логвинова. Фото: соцсети
«Оксана — молодой и желающий специалист. Когда-то и я был таким, так же горел. А вот этим горением сейчас и можно еще сильнее зажечь Женю. На несколько циклов. Во-первых, это любимый человек, и на сборах теперь он не в изоляции. Во-вторых, они вносят что-то свое, новое, интересное», — подчеркнул специалист.
Напомним, в 2021 году Евгений Рылов блистал на Олимпийских играх – 2020 в Токио (из-за пандемии коронавируса старты были перенесены на целый год). Россиянин стал первым отечественным спортсменом, который в ХХI веке завоевал золото на главных стартах планеты, причем дважды, а также стал вице-чемпионом.