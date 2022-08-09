«Работать в том же ритме было бы тяжело»: олимпийский чемпион Евгений Рылов сменил тренера

Звезда мирового плавания Евгений Рылов сменил тренера. Оказалось, что это произошло сразу после Нового года. Однако широкая публика о событии узнала лишь летом. Почему двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер разошлись, Андрей Шишин сам рассказал сайту «Спорт-экспресс».

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Андрей Шишин тренировал Евгения Рылова с самого детства. Под его началом пловец стал победителем турниров, выиграл олимпийское золото, но отныне занимается у Оксаны Логвиновой — начинающего молодого тренера и своей невесты.

«Основной посыл: желание продлить жизнь спортсмену. Женя уже возрастной спортсмен, и эмоционально продолжать работать в том же ритме ему было бы тяжело. А мы хотим, чтобы он прошел еще пару олимпийских циклов. Поэтому я решил сделать такой вот ход конем», — объяснил решение тренер Рылова.

Отпустить в самостоятельное плавание Рылова и его девушку-тренера Шишин решил исходя из позиции «дорогу молодым». И уверен, что это будет только на пользу.