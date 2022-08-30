«Посмотрим»: чемпион Евгений Рылов — о новом тренере и планах на будущее

Олимпийский чемпион Евгений Рылов прокомментировал смену тренера. От Александра Шишина, с которым от занимался с детства, пловец ушел к тренеру Оксане Логвиновой, и по совместительству — любимой девушке. Как признается атлет, его раздражают сегодня обсуждения этого вопроса. Также Рылов не может не реагировать на дискуссии вокруг его ресурса и дальнейшей карьеры.

«Нам нужно было с Оксаной адаптироваться друг к другу в тренировочном процессе, были определенные сложности, они у всех есть. С Андреем Геннадьевичем они тоже были, каждый год они менялись. Это нормально, это жизнь», — высказался Рылов в интервью «Матч ТВ».

С новым тренером Рылов намерен работать над дистанцией в 200 м на спине. Хотя олимпийскую медаль в Пекине Рылов взял именно на двухсотметровке. Завершать карьеру пловец явно не планирует, но строить далеко идущие планы не берется.