Ольга Макарова: «Брассистом надо родиться»

О своем любимом спорте, которому Ольга Васильевна посвятила свою жизнь, она, кажется, знает все. При этом строгая и требовательная, она избегает категоричных суждений, понимая, что мир вокруг настолько полифоничен, что ее наставления могут внести диссонанс в какуюто конкретную, но чужую мелодию. Какие же звуки у воды? Давайте прислушаемся!

50 лет воды

– Ольга Васильевна, у вас приближается юбилей – 50 лет на бортике?

– Уже 50? Ну да, если я пришла в школу в 1973 году...

– Как вы находите мотивацию? Что приносит вам удовлетворение в работе?

– Испытывать мотивацию — это гореть, любить, вкладывать душу. Проживать каждый момент тренировочного процесса... Это как рождение ребенка, и он каждый раз новый, уникальный и неповторимый. Так же и поиск мотивации каждый раз разный, в зависимости от того, с кем занимаешься, какого спортсмена воспитываешь. Но основное – это, конечно, любовь к профессии.

И потом, иногда попадаются очень талантливые спортсмены, с ними просто приятно работать. Последние годы мое направление – это высшее звено, подготовка мастеров всегда искусство, поэтому мне, может быть, повезло. Мне нравится заниматься с учениками, совершенствовать их мастерство и вести к победам мирового уровня.

– И сколько через ваши руки прошло воспитанников за это время?

– Я, наверное, не смогу посчитать. Тысячи малышей. Когда идет поток, просто отдаешься творчеству, желанию научить детей плавать, а дальше их выбор: продолжать или нет. Возможно, наверное, посчитать тех, кто продолжил свой спортивный путь и добился побед. Их, думаю, около сотни.

В Советском Союзе работа несколько отличалась от того, как это происходит сегодня. Мой первый набор был в 1973 году. Было несколько групп детей 6–7 лет по 15–20 человек, которые учились и росли вместе со мной. Получалось, что каждый год набираешь маленьких и продолжаешь растить тех, кто остался после первого года обучения. Существовали нормативы и переводные соревнования.

Современная система позволяет вести не все возраста одновременно, а специализироваться на каком-то одном возрасте, например, либо обучать плавать детей, тренировать средний возраст, или же заниматься только с мастерами. Но не столь важно, какой возраст вести, главное для тренера, да и, наверное, для любого человека другой профессии, видеть результат. Для меня счастье – научить плавать малыша и наблюдать, как потом мой уже взрослый воспитанник добивается успехов.

Алло, мы ищем таланты

– А где вы ищете талантливых детей?

– Талант нельзя найти, его можно увидеть, раскрыть и воспитать. Самородки попадаются редко, успеха добиваются через тяжелый труд, терпение и желание достичь результата.

Когда я работала на Автозаводской, в бассейне № 1 (был построен при Тюфелевских банях почти 100 лет назад) там мы вообще никого не набирали, дети сами приходили. А вот когда перешла в «Труд» на Варшавке, то там уже по школам ходила. Приходила в классы, рассказывала, что такое плавание и как попасть в секцию, оставляла контакты и расписание просмотра. Кто-то приходит сам, через сарафанное радио. И среди большого количества детей выплывают единицы талантов.

– Как выбрать талантливого пловца? На что вы смотрите?

– Скорее всего на первом этапе, при отборе, уже можно рассмотреть способного к плаванию ребенка. Мы всегда старались брать умеющих держаться на воде, ведь на просмотр иной раз приходит до 60 человек. Из-за большого потока сложных замеров не делаем, но ряд упражнений дети выполняют. Порой на глаз уже видно, кто подходит. Ребенок должен быть стройный, кость легкая, руки длинные. Важно посмотреть, как ребенок скользит по воде и какая у него плавучесть и гибкость, конечно же (в основном подвижность суставов).

Тесты и жесты

– А как вы плавучесть определяете?

– Есть специальное упражнение, которое называется «поплавок», схоже с поплавком для ловли рыбы, который показывает – клюет рыба или не клюет. Поджимаете ноги под себя, группируетесь и всплываете. В другом варианте – в вертикальном положении с руками, поднятыми вверх. При хорошей плавучести человек всплывет выше локтя. Если ниже локтя или только по кисть, то это не очень хороший результат. Сейчас, конечно, на это меньше обращают внимания, поэтому берем всех.

– А как сейчас набирают детей?

– Сейчас все проще. Родители их сами приводят в секцию, делают осознанный выбор. Сначала детей ведут в детский бассейн, а затем переводят в большой. Такой вариант лучше, так процесс обучения движется быстрее. А сейчас все больше записываются вообще онлайн. По интернету.

Мама, папа и я

– У вас две дочери, Елена и Наталья, и они обе плавали на высоком уровне. Я так понимаю, у них просто не было другого выбора?

– Не было. Потому что я пловчиха и муж плавал (Макаров Владимир Иванович – мастер спорта, плавал брассом 100 и 200 м, был призером чемпионата СССР). Не хотелось, чтобы они по улице шатались. А так как я каждый день ехала на работу в бассейн, то и их забирала с собой.

– Они соперничали друг с другом?

– Нет, почти два года разницы — это все-таки много для плавания.

– А вообще сложно тренировать своих детей?

– Сложно.

– Вы их строили?

– Просто сказала, что надо. Да и муж был строгим. Понимаете, мы – дети Советского Союза, и нас самих строго воспитывали.

– У Елены лучшие результаты были в брассе.

– Да, она брассистка, а Наташа была кролисткой. Лена – мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр в Атланте.

Русский стиль

– Ольга Васильевна, а почему у нас большинство достижений у женщин, от Галины Прозуменщиковой до Юлии Ефимовой, исключительно в брассе?

– Брасс очень техничный стиль. Раньше толчок от ног надо было подхватить коротким мощным гребком рук. А сейчас движение во многом за счет спины. Вы как бы выталкиваете себя вверх и бросаетесь вперед на скольжение с заныриванием, что раньше было запрещено. Очень много нюансов, и каждый спортсмен ловит что-то свое. У нас говорят, что брассистом надо родиться.

– Получается, что брасс– это «наш», русский стиль. А почему другие не заходят?

– А почему мы плохо играем в футбол и хорошо в хоккей?

– Философский вопрос…

Новая волна

– За последние 40 лет многое изменилось в методике тренировок?

– Методика отчасти изменилась. Побольше стало информации, многое берем от зарубежных специалистов, которые делятся своими наработками. Больше учитываем индивидуальный подход, особенности спортсмена, его энергообмен, генетический код движения.

– А сколько у вас проплывает на тренировке спортсмен, скажем, уровня мастера спорта?

– В зависимости от периода подготовки и возраста. В сентябре – подготовительный период. Вот здесь плаваем много. Можем за тренировку и 8 километров дать, а можем 5.

– И таких вот тренировок две?

– Нет. Две на воде и еще зал или два зала.

– Во время подготовки к Олимпиадам ребята, говорят, и по 20 в день накручивали.

– Кому-то надо много плавать, кому-то поменьше. Все очень индивидуально, надо еще учитывать, как восстанавливается спортсмен и как он переваривает нагрузки, а то можно и переборщить. Подчеркну еще раз, что во всем нужна мера.

Наставники

– Ольга Васильевна, у вас есть свои тренерские секреты?

– Наверное, они у всех есть. У меня, например, задания, что помогают понять, в каком состоянии находится спортсмен.

– А ваши тренеры делились с вами своими секретами?

– У меня был очень хороший наставник – заслуженный тренер РСФСР Анна Владимировна Душкина. Она многое мне дала в детстве.

– А есть ли заочное соревнование с вашими коллегами?

– Был раньше тренерский конкурс. Сейчас его нет. Я же с тренерами никогда не соревновалась, просто работала с учеником. К сожалению, сразу 10 талантов мне никогда не попадалось. Один, два, ну, три в группе.

Дерби двух столиц

– Для сравнения вы упомянули футбол и хоккей. В этих видах спорта есть жесткое противостояние Москва – Питер, а в плавании?

– Конечно. У нас с Питером всегда идет борьба двух столиц.

– Пошло с советских времен?

– Да, мы всегда соревновались с Ленинградом. Причем по всем возрастам. Тогда были союзные республики и много талантливых пловцов, высокая конкуренция и соперничество, которое всегда нас подстегивало к хорошим результатам.

Мягкая вода

– Ольга Васильевна, у эскимосов, говорят, есть 100 названий для разного состояния снега. А ведь вода в бассейне тоже везде разная?

– Правильно.

– Вы ее как-то называете, чувствуете?

– Конечно, пловцы тактильно очень чувствительные, чувствуют перепады температуры воды даже на полградуса.

– А что значит – легкая вода?

– Легкая вода – это когда спортсмен в хорошей форме, готов к старту на все 100.

– У вас огромный опыт. А по звуку воды вы можете определить, правильно ли плывет пловец?

– Конечно. Громкий звук вкладывания руки в воду говорит о том, что спортсмен гасит энергию проноса неправильно. Хотя, если серьезно, пловца по шуму не определяют.

– А в дельфине все равно шлепают?

– Если правильно плывете, то не будет такого. Еще зависит от того, кто плывет – ребенок или взрослый спортсмен. Техника у всех разная, поэтому и звуки тоже. Надо стараться не шлепать руками, а точно вкладывать их в воду. Правильная техника не «шлепает»!

Советы отдыхающим

– Сейчас разгар летнего сезона. Как правильно и безопасно плавать, например, в Черном море?

– Я бы не советовала за буйки заплывать даже спортсменам высокого класса. Потому что очень много было несчастных случаев. Осторожность везде нужна. Ведь вы приезжаете на море и не знаете, что там на дне. Хорошо, если вода прозрачная, вы всё видите. Это касается спортсменов и простых отдыхающих. Для неплавающих, конечно, лучше, если есть возможность, перед поездкой взять несколько уроков, научиться держаться на воде, чтобы быть уверенным на просторах моря.

На море вода плотная, соленая, она лучше держит, и плыть в ней немного легче. Но! Техника плавания не меняется в зависимости от солености воды. И помним: по воде не надо молотить, в ней надо растворяться и скользить.

Автор текста: Кирилл Серов