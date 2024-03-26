Юлия Ефимова признана лучшей спортсменкой на чемпионате Москвы по плаванию

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вернулась в Россию со сборов в США. После месяца интенсивных тренировок пловчиха с 19 по 22 марта выступала на Чемпионате Москвы по плаванию, поскольку теперь представляет столицу, а не Московскую область.

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Участие в турнире для Ефимовой стало более чем результативным. «Королева брасса» взяла «золото» сразу на трех дистанциях (50 м - 30,98 секунды, 100 м - 1.08,71 минуты, 200 м - 2.29,34 минуты), а также заняла первое место на дистанции 200 м комплексом (2.17,98). Более того, спортсменка поучаствовала в комбинированной эстафете 4×100 м вместе с Яной Казаковой, Александрой Верменич, Розалией Насретдиновой, что принесло ей серебряную медаль.

По результатам выступления Юлию Ефимову признали лучшей спортсменкой чемпионата среди женщин и вручили кубок. Кроме того, она отобралась на чемпионат России, который пройдет в Казани с 14 по 19 апреля.

Напомним, Юлия Ефимова вернулась в спорт осенью 2023 года спустя два года паузы. Все это время она жила в США, где старалась поддерживать форму.