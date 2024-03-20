Синхронистка Мария Шурочкина отправилась на йога-ретрит в Индию: «Каждый день по 8 часов практики!»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина у себя в микроблоге регулярно освещает события из жизни. А после Олимпиады в Токио-2020 она переключилась на те сферы деятельности, для которых из-за карьеры синхронистки у нее хватало времени. Зато желания — хоть отбавляй.

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Например, в 2022 году она брала перерыв, за время которого успела не только хорошенько отдохнуть, но и сделала операцию, прошла актерские курсы, запустила собственный курс онлайн-тренировок «ФитоМаша». А в 2023 году и вовсе получила диплом режиссера театра и кино. В планах у нее теперь сняться в фильме.

В данный момент Шурочкина погрузилась в еще одну новую для себя сферу. Она отправилась в Индию на йога-ретрит, о чем сообщила фолловерам в Сети.

«На Гоа я приехала, чтобы с головой погрузиться в йогу. Наши дни на ретрите невероятно насыщенные, мы постоянно что-то делаем, поэтому я даже не успеваю делиться этим. В 6:30 у нас уже начинаются занятия, завтрак, потом снова практика, потом немного свободного времени, потом снова практика, ужин и завершающая ночная практика. Каждый день по 8 часов практики!» — раскрыла цель своей поездки синхронистка.

Шурочкина призналась, что столько йоги в ее жизни еще не было никогда. На постарается делиться контентом из Индии почаще. Подписчики признались, что очень этого ждут.