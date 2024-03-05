Пловчиха Евгения Чикунова про свой мировой рекорд: «Это были лучшие секунды жизни»

19-летняя призер чемпионата мира, чемпионка Европы и многократная победительница чемпионатов России по плаванию Евгения Чикунова рассказала, что почувствовала в тот момент, когда установила свой мировой рекорд.

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Россиянка отличилась на дистанции 200 м брассом на турнире в Казани весной прошлого года. Ее время 2:17.55, что оказалось на 1,4 секунды лучше, чем предыдущее достижение олимпийской чемпионки Татьяны Скунмакер (ЮАР). Чикунова призналась, что к мировому рекорду она шла давно и целенаправленно. И когда это произошло, то не стало для нее чем-то неожиданным. Однако, достижение все же ее удивило.

«Неожиданным было то, на сколько я перебила рекорд. Когда я делала вдох, слышала, как кричат трибуны. Понимала, что либо я очень близка, либо я побила рекорд. Это были лучшие секунды жизни», - рассказала спортсменка поклонникам в ходе мероприятий Дня спорта на ВДНХ.

За выдающиеся успехи в 2023 году Чикунову признали лучшей спортсменкой года. При этом, спортсменка вместе с другими соотечественниками по сей день не имеет возможности выступать на международных турнирах. Так решила Международная федерация плавания (World Aquatics) еще в 2022 году. И на Олимпиаду-2024 в Париж российские пловцы не едут.

По материалам сайта Rsport.ria.ru