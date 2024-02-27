Владимир Сальников высказался о возвращении российских пловцов на международные турниры: «Все зависит от критериев допуска»

Возвращение российских пловцов на международную арену может состояться в этом году. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что потенциально это возможно. И первыми такими стартами для них могут стать Кубок мира в Шанхае, либо Чемпионат мира в Будапеште.

«Мы обсуждали это с главой федерации плавания Венгрии, нашли понимание в этом вопросе. Но все зависит от критериев допуска. Диалог с World Aquatics на эту тему продолжается», - прокомментировал перспективы Сальников сайту «Матч ТВ».

Кубок мира в Шанхае состоится с 18 по 20 октября, Чемпионат мира в Венгрии с 10 по 15 декабря. На Олимпийские игры-2024 в Париж российские пловцы не заявлялись, поскольку требования, которые Международная федерация плавания World Aquatics выдвинула нашим спортсменам, были восприняты как неприемлемые.

Например, это такие условия, как выступление только в индивидуальных состязаниях, нейтральный флаг и отсутствие гимна. Также россиянам запретили общаться с прессой, а форма должна была быть максимально нейтральной, без отсылок к стране.

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Напомним, российские пловцы, как и многие другие спортсмены, отстранены от международных стартов в 2022 году.