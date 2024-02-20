Пловчиха Юлия Ефимова объявила, то теперь выступает за Москву

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова улетела на сборы в США. Последние годы она живет и тренируется за океаном, и месяц интенсивных тренировок решила провести на Гавайях. По словам звезды спорта, там есть все необходимые для этого условия.

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Перед отъездом «королева брасса» поведала, что теперь на турнирах будет выступать за Москву, а не за область, которую представляла с 2018 года. И первые в наступившем году старты у нее пройдут уже в конце марта – это будет чемпионат столицы по плаванию.

«Планирую в конце марта приехать на чемпионат Москвы. Потому что я теперь за столицу буду выступать, а не за Московскую область. Наконец‑то через столько лет добралась до Москвы!» - сообщила сайту «Матч ТВ» пловчиха.

Напомним, что в спорт Ефимова вернулась спустя два года перерыва, выступив в ноябре 2023 года на Первенстве ЮФО, где отобралась на главные старты страны. Выступление на Чемпионате России стало результативным – спортсменка взяла два серебра и одну бронзу.