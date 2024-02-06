Легенда плавания Майкл Фелпс стал отцом в четвертый раз

Звезда мирового плавания Майкл Фелпс поделился с поклонниками в Сети счастливой новостью. Олимпийский чемпион снова стал отцом. У них с женой, моделью Николь Джонсон, родился четвертый по счету ребенок. И снова – сын, хотя супруги давно мечтают о дочке.

«Мы с Николь хотим поприветствовать Нико Майкла Фелпса. Он родился 16 января. Мы так счастливы, что у нас появился четвертый ребенок. Теперь мы семья из шести человек!» - радостно написал в соцсети многодетный отец.

У Фелпса с женой подрастает трое наследников – семилетний Бумер, пятилетний Беккетт и четырехлетний Маверик. С красавицей-фотомоделью, победительницей конкурса красоты «Мисс Калифорния» пловец счастлив уже много лет. Прежде чем сыграть в 2016 году свадьбу, они были вместе несколько лет.

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Из большого спорта Фелпс ушел 10 лет назад, но по-прежнему сохраняет звание самого титулованного пловца в мире. У него 23 олимпийских медали, он 26-кратный чемпион мира. Соотечественники прозвали его «Балтиморской пулей» и «Летучей рыбой» за невероятную скорость в воде.