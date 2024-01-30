На выставке «Россия» открылась экспозиция Федерации синхронного плавания

На выставке «Россия» на ВДНХ в конце января состоялось торжественное открытие экспозиции Федерации синхронного плавания. Здесь жители и гости столицы могут познакомиться с историей этого уникального вида спорта, а также своими глазами увидеть награды, которые завоевали российские звезды синхронного плавания.

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Например, свои медали на экспозицию представили самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, а также трехкратная победительница Олимпиад, телеведущая, депутат Мосгордумы Мария Киселева.

В течение всего дня на площадке экспозиции проходили различные мероприятия и интерактивы, а также встречи гостей выставки с выдающимися спортсменками синхронного плавания. Члены сборной подарили свои улыбки и автографы поклонникам на специально организованной фотосессии. Кроме того, состоялась премьера документального фильма «Ритуалы сборной России по синхронному плаванию» и показ XX юбилейного шоу олимпийских чемпионов.

По материалам сайта russia.ru