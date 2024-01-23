Пловцы Мария Темникова и Даниил Пахомов впервые стали родителями

Новоиспеченная мама предложила фолловерам угадать имя малыша. Поклонники радостно поздравляют Марию и желают ей и крохе здоровья.

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Добавим, что Мария Темникова принимала участие в Олимпийских играх-2020 в Токио, обойдя королеву брасса Юлию Ефимову на ее коронной дистанции. Но не смогла выйти в финал. В настоящее время она руководит школой плавания в Санкт-Петербурге.