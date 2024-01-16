World Aquatics признала мировой рекорд пловца Климента Колесникова

Мировой рекорд двукратного призера Олимпийских игр Климента Колесникова ратифицирован World Aquatics в начале января. Спустя полгода после установления нового достижения россиянин оказался вновь вписан в историю мирового плавания.

Спортсмен показал лучшее в мире время в августе 2023 года в Казани, победив на дистанции 50 м на спине с 23,55 секунды. Этот показатель оказался ниже, чем у предыдущего рекордсмена Хантера Армстронга (23,71 сек).

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Как рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сайту «Матч ТВ», каких-то сложностей с ратификацией достижения Колесникова не возникло.

«Хорошая для нас новость на фоне всей текущей ситуации. Никаких сложностей с ратификацией этого рекорда мира не было, вся процедура прошла в рабочем режиме», - отметил Сальников.

Россияне, напомним, с 2022 года не допускаются до участия в турнирах World Aquatics. Международный олимпийский комитет, в свою очередь, разрешил соотечественникам выступить на Летних Играх в Париже в 2024 году, выдвинув ряд условий, которые многие спортсмены отказались выполнять. Например, нужно выступать только в нейтральном статусе, без гимна, флага, какой-либо национальной символики на форме. И открыто не поддерживать процесс на Востоке Европы.