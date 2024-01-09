Пловчиха Ефимова сравнила себя с возобновившим карьеру хоккеистом Ковальчуком: «Мы доказываем, что еще что-то можно в нашем возрасте»

31-летняя пловчиха Юлия Ефимова высказалась о возвращении в спорт хоккеиста Ильи Ковальчука. На днях 40-летний форвард впервые за два года вышел на лед в составе «Спартака», за который рьяно болеет Ефимова, красно-белые обыграли «Куньлунь» в чемпионате КХЛ.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Ефимова сравнила себя с Ковальчуком, поскольку так же делала двухлетний перерыв. Она смогла этой осенью возобновить карьеру и тоже вполне успешно – отобралась на чемпионат России, где выступила на трех дистанциях брассом (100, 200, 500 м) и завоевала две серебряных и одну бронзовую медали. Первый за два года для Ковальчука матч Ефимова не пропустила и рада, что хоккеист в обойме.