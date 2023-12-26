Климент Колесников и Евгения Чикунова признаны лучшими пловцами России по итогам 2023 года

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии Всероссийской федерации плавания по итогам года. За уходящий период отличились сразу два спортсмена, это Климент Колесников и Евгения Чикунова. И именно они были признаны лучшими в 2023 году пловцами.

В торжественной обстановке призы спортсменам вручил президент федерации Владимир Сальников.

Климент Колесников поблагодарил всех причастных к соревновательному процессу в стране и выразил надежду, что в следующем году достижения будут еще более впечатляющими.

«Когда все уляжется и нас допустят, мы покажем, что не зря тренировались», - подчеркнул пловец, имея в виду отстранение на мировом уровне World Aquatics.

Несмотря на невозможность выступать на международной арене, Колесников продолжает демонстрировать высокие достижения на воде. 23-летний пловец летом на финале Кубка России в Казани стал автором нового мирового рекорда. Лучшее время он продемонстрировал на дистанции 50 м на спине.