Пловец Евгений Рылов отказался ехать на Олимпиаду-2024

В середине декабря Международный олимпийский комитет принял решение относительно допуска россиян на Игры-2024 в Париже. Зеленый свет будет дан тем атлетам, которые успешно прошли отбор, и только в нейтральном статусе. Соотечественники будут стартовать без гимна, флага, национальной символики на форме. А тем спортсменам, которые связаны с силовыми структурами или открыто выступили за операцию на Востоке Европы, участие запрещено.

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил о принятом им решении. На выдвинутых МОК условиях атлет отказывается от участия в Олимпиаде.

«Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», - озвучил вое решение чемпион.

Олимпийские игры, напомним, пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. Ради участия в них некоторые российские атлеты сменили спортивное гражданство.

Напомним, российские пловцы отстранены от международных турниров с 2022 года решением World Aquatics. Федерация в начале этой осени решила сделать послабления и выдвинула ряд условий, на которых атлеты могли бы оказаться на стартах. Это только индивидуальные заплывы, без гимна, флага и атрибутики страны. И едва ли не главное – это быть несогласным с происходящими мировыми событиями.