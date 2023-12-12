Климент Колесников признался, что Олимпийские игры утратили для него сакральный смысл

23-летний двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников признался, что для него, как для пловца, Олимпиада утратила сакральный смысл. Это произошло сразу после выступлений в столице Японии, и теперь он иначе относится к главным стартам планеты.

«Ты к ним готовишься будучи мальчиком, у которого есть мечта попасть туда и выиграть. Но по итогу ты попадаешь в жесткую, наполненную реальностью взрослую жизнь, в которой понимаешь, что интересен только тогда, когда что-то показываешь. Поэтому я переосмыслил свои цели и задачи — стараюсь просто ловить кайф от плавания, устанавливая свои персональные рекорды и рекорды мира», — рассказал Колесников сайту ТАСС.

Обладатель рекорда мира на дистанции 50 м на спине (финал Кубка России по плаванию 2023 года) уверен, что делать Олимпийские игры смыслом всей жизни любому спортсмену очень рискованно. Поскольку в результате это может привести к депрессии.

По мнению чемпиона, было бы правильнее относиться к Олимпиаде, как к стартам, про которые по их завершении можно легко забыть. Ведь есть, кроме плавания, другие вещи, и от них тоже можно получать удовлетворение.

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Колесников ранее подчеркивал, что менять спортивное гражданство, как это делают сейчас некоторые атлеты ради допуска на международные старты и Олимпиаду в Париже в 2024 году, не собирается. Для российского пловца это неприемлемый шаг. Также он не видит смысла в получении для себя нейтрального статуса, поскольку Международный олимпийский комитет допустил россиян только в таком статусе и индивидуально, без командных стартов.