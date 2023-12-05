Пловчиха Евгения Чикунова названа спортсменкой года

В Москве состоялась церемония вручения Национальной спортивной премии. В номинации «Гордость России» были заявлены сразу двое пловцов – 23-летний Климент Колесников и 19-летняя Евгения Чикунова.

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По итогам премии спортсменкой года названа Евгения Чикунова, сообщает ТАСС. Она в 2023-м обновила рекорд мира, преодолев дистанцию 200 м брассом на Чемпионате России в Казани за лучшее в истории плавания время - 2:17.55. Евгения превзошла на 1,4 секунда предыдущее достижение, которое было совершено на Олимпиаде в Токио-2020 Татьяной Скунмакер из ЮАР.

Также Чикунова по результатам Чемпионата России по плаванию на короткой воде трех дистанциях брассом - 50, 100 и 200 м – стала чемпионкой страны. Кстати, юная пловчиха обошла на этих дистанциях королеву брасса Юлию Ефимову, которая вышла на дорожку впервые за два года. Ефимова нынешним летом вернулась из США в Россию, заявила о возобновлении карьеры и осенью уже стартовала на региональных отборочных состязаниях, по результатам которых отобралась на главный турнир страны.