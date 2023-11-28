В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию

В Санкт-Петербурге с 20 по 26 ноября в центре водных видов спорта «Невская волна» состоялся чемпионат России по плаванию на короткой воде. В турнире разыграно 48 комплектов медалей между сильнейшими атлетами страны и Белоруссии.

Особенностью этого турнира стало участие в нем трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой, которая вышла на дорожку впервые с 2021 года, после перерыва в карьере. Она стартовала на трех дистанциях брассом: 50, 100 и 200 м.

В результате она завоевала бронзу и два серебра соответственно. Превзойти в этих дистанциях 19-летнюю Евгению Чикунову, которая собрала золотой хет-трик, «розовая шапочка» не смогла. Евгения Чикунова также показала лучший результат по очкам World Aquatics на 200 м брассом.

Автором рекордов России стала Арина Суркова, она установила новые планки на дистанциях 100 м баттерфляем (55,63 с) и 50 м баттерфляем (24,58).

Мужская половина атлетов также порадовала поклонников зрелищностью своих выступлений. Например, олимпийский чемпион Евгений Рылов стал лучшим на дистанции 200 м на спине, Александр Степанов финишировал первым на 1500 м вольным стилем, с результатом 1.50,20.

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Рекорд России Александр Степанов также установил. На 800 м вольным стилем пловец показал время 7.34,58. А Илья Бородин обновил достижение на дистанции 200 м комплекс с показателем 1.53,09 мин.

Юношеский рекорд России принадлежит Савелию Лузину. Он проплыл 800 м вольным стилем за 7.41,04 мин.

По материалам официального сайта Всероссийской Федерации плавания